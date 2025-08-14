今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜朝田のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。やなせさんと多くの楽曲を制作したいずみたくをモデルにした作曲家、いせたくやを演じるのが、人気3人組バンド「Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）」のボーカル・ギター、大森元貴さんです。劇中ではピアノや歌唱シーンも披露。活動の場を広げ続ける大森さんにお話を伺いました。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】いせたくやを演じる大森元貴

* * * * * * *

「人を明るくさせたい」という思いに共感

＜いせたくやのモデルとなったいずみたくは、生涯で15000曲以上を作曲。やなせさんとの「手のひらを太陽に」のほか、「見上げてごらん、夜の星を」など多くの曲を世に送り出す。テレビ・ラジオの劇音楽に携わる一方で、ミュージカル創作にも意欲を燃やした＞

ミセスは日常に当たり前に存在している大衆エンタメであることを大切にしています。音楽は、１つの娯楽に過ぎないですが人の心を彩るもの。いずみたく先生の作品や自伝を拝見すると、音楽に魂をかけていろいろな思いを注ぎ込んでいると感じます。純粋に人を明るくしたいと思っているところはミセスと根幹で共通していると思いました。

僕はいま、バラエティやお芝居などいろいろやらせていただいています。自分のなかで幅を作りたい。難しいことを考えているわけじゃなくて、「楽しんでもらえたらいちばんいい」と思っているところも共通しているんじゃないかな。

いずみたくさんが作られた楽曲は、今日に至るまで多くの人に知られてずっと世の中に残っている。たくやを演じることで、自分が今作っているこの曲は、何十年後まで残るかもしれないという意識が芽生えた部分はあるかもしれません。いずみたくさんもやなせたかしさんも、１人の人間として生きた証を残し、その人生が物語になる。それはとてつもないことだと日々感じています。

１週間でピアノを練習

＜第92回ではのど自慢の予選会に出場するメイコの歌のレッスンをすることに。『東京ブギウギ』の伴奏も披露する。大森さんはミセスのボーカル・ギターを担当、全楽曲の制作を行っている＞

僕はピアノ弾きではなく、あくまで楽曲を制作する上で弾けるだけです。撮影でピアノを弾くことになったと聞いたのは、本番の１週間前。楽屋でもレコーディングでもピアノを用意してもらって、20秒でも時間があったらちょっとでもピアノに触れるというふうに詰め込みで練習しました。

僕は楽譜が読めないので、ピアノ監修の先生に弾いていただいた動画をいただいて、それを観て練習しました。ミセスのキーボードの藤澤（涼架）にも教わりました。楽譜を見せて、「これ、どうやって弾いたらいいの？」と聞いたら「１週間じゃ無理だよ」と言われたので、「え、ちょっと待って」となりました。最終的にはミセスの制作ディレクターも練習に付き合ってくれました。

ピアノを演奏するシーンが撮影初日だったので、前日からすごくドキドキしました。ただ、諸説あるんですが、いずみたくさんも、僕が資料を拝見した限りではピアノは独学だったんです。小さいころから教わって弾いていたのではなくて、自分なりのフォームとペースでピアノをされていたんだろうと勝手に都合のいい解釈をしました。

撮影では、「史実通りです」という顔をしてピアノを弾いています。撮影はすごく楽しかった。普段あまり人前で弾いていないからだと思います。

「やったな、中園さん」

中園さんから脚本をいただいて、「たくやが歌う」と書いてあったので、「やったな、中園さん」とは思いました（笑）。ただ、あまり目立つフックになってしまうと、作品の邪魔になってしまうので、そこは繊細に演じたいと、監督や匠海くんともお話をさせていただきました。

大前提として、たくやはプレイヤーではありません。人は歌うときって、少しのためらいがあると思うのでそのニュアンスは大切にしました。すぐに歌い出すような、レスポンスの早さがあると嘘っぽく見える。歌うシーンでは、ミセスである自分を消してたくやを演じることを普段の撮影より意識したかもしれません。ミセスはキーがすごく高いのですが、たくやとして歌う時には、なるべくキーを抑えました。



（『あんぱん』／(c)NHK）

実際に、いずみたく先生の事務所の方にお話を伺ったんです。先生は非常に出たがりで、「あ、歌うよ？」という感じだと聞いたので、その部分は大切にしました。いつも表に出ないからこその「出たい」という欲求もあるだろうし、そのコントラストは自分でもすごく意識して演じたんです。

これから、やなせたかしさんが作詞、いずみたくさんが作曲した「手のひらを太陽に」が劇中に登場します。物心つくころには知っている、当たり前にある楽曲。どこで曲を認識したとか、流行っていたという次元じゃなく、残っていく。幼稚園で歌われ、童謡として知られ、人の日常に寄り添う音楽です。とてつもないこと。音楽って偉大だと改めて思いました。

やなせさんの作詞の力強さも感じています。誰しもが想像できるシンプルなワードを紡いでいる。幼い子でもわかる歌詞がいちばん難しいと思っているので、そこを大切にされているのは素晴らしいと思いました。

ドラマが大好き

小さい頃からドラマを観ていましたし、今も大好きです。月並みな表現ですが、「テレビの中の人になりたい」と思ったのは、音楽番組だけではなくて、ドラマという形にあこがれた部分もありました。表現をしようと思ったときに、全く想像していなかった分野ではなくて、すごく興味があったカルチャー、エンタメの一つです。

小学生の時にはドラマ『花より男子』もよく観ていました。匠海君が出ているドラマも観ています。ドラマに出てくるキャラクターに憧れたり、描かれる世界に興味を持ったり。いつも知っている人が演じているのに別の人に見える。今自分が生きている次元とは違う形で世界が存在していることに、幼いころから不思議に思っていました。

自分が登場する前も、『あんぱん』を毎日観ていました。嵩がうじうじと自分に自信を持てない部分はわかるんです。嵩はずっと世間に認められず、周りが大成していく。ただ、そこでのぶや周囲の支えがある。いちばん近くの人たちに評価してもらえる幸せも同時にある。ものづくりって自問自答し続けることだと思うので、そういう部分で、嵩のぐるぐるしている感じはすごくわかります。

アーティストって自分を見つめ続ける作業ですし、それは正気の沙汰じゃない。だから、家族でも友人でもいいですが、誰かが近くで見て、手を差し伸べてくれることで救われる。嵩はうらやましいですよ。いちばん近くの人が評価してくれているんだから。それに気づけよって教えたくなります。

挑戦を続ける原動力

＜ミセスは昨年、５カ月連続で楽曲をリリース。大森さんは今年、俳優として映画『#真相をお話します』にも主演。『あんぱん』でドラマ初出演と活躍の場を広げている＞

僕は、自分に自信がないんですけれど、せっかく生きているなら楽しい方がいいと思っていて。新たなことに挑戦する機会をいただいたならば、精一杯の愛情でお返ししたいんです。



（『あんぱん』／(c)NHK）

スケジュールも可視化すると忙しいですが、心としては全然忙しくなくて、1つ1つが本当に楽しく、充実している。でも、どこか満たされない気持ちもあって、そこが嵩にシンパシーを抱くところです。満たされないというか、自分の信念と結局ずっと向き合っている。

音楽の現場にいても、『あんぱん』の撮影が楽しみで、自分のなかでちょっと特別な現場になっている。『あんぱん』では、カフェでの撮影が多いんです。日常では、カフェに行けないので楽しい。ミセスのボーカルとして、非日常を生きることが仕事になってしまっているので、圧倒的な日常を描く朝ドラの現場は、すごくリラックスできる場所です。現場にいるだけで、すごく癒される。 それが撮影のモチベーションになっている気がします。