＜絶対イヤ！義父と同じテント＞ありえない！「同じテントで寝泊まり」授乳もあるのに【第1話まんが】
私はヒビキ（35歳）。息子ユウマ（3歳）、娘ホノカ（1歳）、そして同い年の旦那カズヤの4人家族です。私は育児に専念しほぼワンオペで子育てしてきました。3年ほど前に義母が亡くなり、近所に住む義父（65歳）は現在ひとり暮らしをしています。義父は子どもたちをとても可愛がってくれるし、これまではとくに大きな問題もなく付き合ってきました。そんなある日、お盆休みに義父と私たち家族とでキャンプへ行く話が持ち上がり……？
義父とはわりと打ち解けている方だと思います。子どもたちを連れてカズヤ抜きで一緒に外食に出かけたりもしています。でも狭いテントで一緒に寝泊まりするのは、また別問題なんです！ まだホノカには授乳もしているし……。
カズヤの「家族5人で行くのに、テントを2つも取れない」という主張は分からなくもありません。でもまだ授乳が必要なホノカを連れて、義父と同じテントで身を寄せ合って寝るなんて！ 「生理的に無理」という言葉しか出てきません。
上機嫌で帰ってきたカズヤが話しはじめたのは、義父がキャンプ場の予約を取ってくれたこと。
私も最初は「ユウマが喜びそうだし、それもいいかな」と思って聞いていました。
けれど詳細を聞くにつれ、だんだん雲行きが怪しくなっていったのです。
義父が予約したテントは1つだけ……。
行くとなると必然的に、私は義父と同じテントで寝泊まりしなくてはいけません。
さすがに授乳が必要なホノカを連れて同じ空間で寝るのは生理的に無理です。
カズヤは1泊ぐらいガマンしろと聞く耳を持ってくれません。
ハイシーズンの人気キャンプ場で、もう1つテントを取るのはお金がかかると言うのです。
私は頭にきて「だったら2人で行ってきて！」と言い放ったのでした。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
