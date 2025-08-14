世界中で愛されるピーターラビットと、英国の伝統あるライフスタイルブランド「ローラアシュレイ」のコラボレーションが実現！大人のための上質なバッグとポーチの販売が2025年8月7日より「元町ファクトリーOnline Shop」にて開始された。

ピーターラビット×ローラアシュレイコラボのバッグ＆ポーチが登場


■毎日使いたい！絶妙サイズのスクエアトート

まず紹介したいのが、ローラアシュレイらしい繊細な花柄が全面に広がった「PR ローラ アシュレイ スクエアトート」(5280円)。24センチ角の“ちょうどいい”サイズ感で、通勤時のサブバッグとしても、週末のおでかけメインバッグとしても活躍しそう。

「PR ローラ アシュレイ スクエアトート(ピンク)」(5280円)


「PR ローラ アシュレイ スクエアトート(ブルー)」(5280円)


カラーは、優しい雰囲気のピンクと爽やかなブルーの2色。いつものカジュアルスタイルに添えれば、程よい女性らしさをプラスしてくれる。

■これひとつでおでかけOK！2WAYフラットポーチ

「PR ローラアシュレイ フラットポーチ」(4290円)は、一見シンプルなポーチかと思いきや、ゴールドの金具で取り外し可能なストラップが付いていて、ショルダーバッグとしても使える優れもの。

「PR ローラアシュレイ フラットポーチ(ピンク)」(4290円)


「PR ローラアシュレイ フラットポーチ(ブルー)」(4290円)


財布やスマホ、リップなど必要最低限のアイテムがしっかり入るから、ちょっとしたお買い物やランチタイムはこれひとつでOK。カラーはトートバッグと同じくピンクとブルーの2色。バッグと色を合わせてコーディネートするのもすてき。

■旅行にも便利！たっぷり入るラウンドポーチ

3つ目のアイテムは「PR ローラ アシュレイ ラウンドポーチ」(4180円)。半円形のフォルムがかわいらしく、ファスナーをぐるりと開けると中身が一目瞭然。

「PR ローラ アシュレイ ラウンドポーチ(ピンク)」(4180円)


「PR ローラ アシュレイ ラウンドポーチ(ブルー)」(4180円)


しっかりとしたマチで自立するから、洗面台に置いても安定感抜群。化粧品一式を入れたり、充電器類をまとめたり、旅行時のアメニティポーチとしても活躍する。

今回のコラボアイテムすべてに共通するのが、ゴールドのファスナーに施されたブランドロゴと、ピーターとお花の愛らしい織りネーム。オフィスで使っても浮かない上品さで、まさに大人の女性のためのアイテムに仕上がっている。

これらのコラボ商品は「元町ファクトリーOnline Shop」で購入可能。英国を代表するキャラクターとライフスタイルブランドが生み出した、スペシャルなコラボレーションをぜひ手に入れて！

