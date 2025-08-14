英国コラボで実現！ピーターラビット×ローラアシュレイの上品バッグ＆ポーチが新登場
世界中で愛されるピーターラビットと、英国の伝統あるライフスタイルブランド「ローラアシュレイ」のコラボレーションが実現！大人のための上質なバッグとポーチの販売が2025年8月7日より「元町ファクトリーOnline Shop」にて開始された。
【画像】コラボアイテムをすべて見る
■毎日使いたい！絶妙サイズのスクエアトート
まず紹介したいのが、ローラアシュレイらしい繊細な花柄が全面に広がった「PR ローラ アシュレイ スクエアトート」(5280円)。24センチ角の“ちょうどいい”サイズ感で、通勤時のサブバッグとしても、週末のおでかけメインバッグとしても活躍しそう。
カラーは、優しい雰囲気のピンクと爽やかなブルーの2色。いつものカジュアルスタイルに添えれば、程よい女性らしさをプラスしてくれる。
■これひとつでおでかけOK！2WAYフラットポーチ
「PR ローラアシュレイ フラットポーチ」(4290円)は、一見シンプルなポーチかと思いきや、ゴールドの金具で取り外し可能なストラップが付いていて、ショルダーバッグとしても使える優れもの。
財布やスマホ、リップなど必要最低限のアイテムがしっかり入るから、ちょっとしたお買い物やランチタイムはこれひとつでOK。カラーはトートバッグと同じくピンクとブルーの2色。バッグと色を合わせてコーディネートするのもすてき。
■旅行にも便利！たっぷり入るラウンドポーチ
3つ目のアイテムは「PR ローラ アシュレイ ラウンドポーチ」(4180円)。半円形のフォルムがかわいらしく、ファスナーをぐるりと開けると中身が一目瞭然。
しっかりとしたマチで自立するから、洗面台に置いても安定感抜群。化粧品一式を入れたり、充電器類をまとめたり、旅行時のアメニティポーチとしても活躍する。
今回のコラボアイテムすべてに共通するのが、ゴールドのファスナーに施されたブランドロゴと、ピーターとお花の愛らしい織りネーム。オフィスで使っても浮かない上品さで、まさに大人の女性のためのアイテムに仕上がっている。
これらのコラボ商品は「元町ファクトリーOnline Shop」で購入可能。英国を代表するキャラクターとライフスタイルブランドが生み出した、スペシャルなコラボレーションをぜひ手に入れて！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
