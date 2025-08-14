『あんぱん』第100回 八木に会い行った嵩、”ある光景”に目を疑う【ネタバレあり】
俳優の今田美桜が主演を務める、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第100回が、15日に放送される。
中園ミホ氏が手掛ける第112作目の連続テレビ小説は、アンパンマンを生み出したやなせたかしと妻・暢の夫婦をモデルに描く。生きる意味も失っていた苦悩の日々と、それでも夢を忘れなかったヒロイン・朝田のぶと柳井嵩の人生。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでの道のりを通じて、生きる喜びが全身から湧いてくるような愛と勇気の物語を届ける。
■第100回のあらすじ
舞台公演は成功裏に幕を閉じる。数日後、なぜかぼんやりした様子の嵩（北村匠海）。そこに、また一緒に楽しい仕事をしようとたくや（大森元貴）がやって来る。しかし、嵩は聞く耳を持たず、やってみてはと言うのぶ（今田美桜）にも、口出ししないでくれと反論する。それ以来、ぎくしゃくする２人。そんな中、のぶは嵩に内緒であることをしていた。何も知らず八木（妻夫木聡）に会い行った嵩は、目の前の光景に目を疑う。
