雨の日の通勤通学、傘の取り扱いが面倒ですよね。長傘はそもそも大きな荷物になるし、折りたたみ傘だと電車などで濡れたままバッグに戻すのが嫌じゃないですか？

そんな濡れ問題を解決しやすいのが逆折り傘。今回はその中から360g軽量設計にワンタッチ自動開閉、専用吸水ケースまで付属した「GYAKUSOL LIGHT」を体験したレポートをお届けします。

実際に雨の日のストレスも減ったので、折りたたみ傘選びの参考にしてみてください！

周りを濡らさない傘【GYAKUSOL】最新軽量版 逆さ傘の使いやすさを徹底改良！ 5,984円 【超早割 20%OFF】 machi-yaでチェック

逆構造で濡れストレスフリーに

「GYAKUSOL LIGHT」のサイズは収納時で全長が約30cm。重量は360gと軽めなので、学校や会社に行くバッグであれば常時携帯しやすいでしょう。

名前のとおり最大の特長は濡れた面が内側に来る設計。水切りもサッとできるので、周囲の人や車のシートなどを濡らしにくいのが助かります。

表面はテフロンによる強力撥水仕様。耐久性は長期間使わないと判断できませんが、十分な撥水力で水切りや乾燥も時短できました。

もちろん収納時も手は濡れません！ 幅広ベルトでスッキリたたみやすいのも便利。

自動開閉はマスト機能でしょ

定番ですがボタンひとつの自動開閉は外せない機能ですね。そもそも傘で手が一つ埋まるのに、他の荷物がある場合の手動開閉なんてストレスしかありません。

傘の直径は105cm。特大サイズではないもののバックパックなどもある程度カバーできるので、1人用としては十分かと。

吸水仕様のケースが助かる

大半の折りたたみ傘はカバーやケースが付属しますが、「GYAKUSOL LIGHT」のケースはたっぷり吸水仕様。

そもそも水滴が内側に入り、水切りしやすいのでケースがびしょびしょになることは稀ですが、徹底してバッグ内に水を持ち込まない仕様が助かりますね。

濡れない・軽量・使いやすいが揃った傘なのでけっこうオススメですよ。気になった人は下のリンクから詳しくチェックしてみてください！

