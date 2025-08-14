日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2865（-10.0　-0.35%）
ホンダ　1641（-3　-0.18%）
三菱ＵＦＪ　2215（-9　-0.40%）
みずほＦＧ　4717（+11　+0.23%）
三井住友ＦＧ　3992（-12　-0.30%）
東京海上　6477（-35　-0.54%）
ＮＴＴ　163（+0.1　+0.06%）
ＫＤＤＩ　2624（-14　-0.53%）
ソフトバンク　239（-0.8　-0.33%）
伊藤忠　8096（-19　-0.23%）
三菱商　3173（-6　-0.19%）
三井物　3267（-9　-0.27%）
武田　4354（-3　-0.07%）
第一三共　3589（+4　+0.11%）
信越化　4498（-27　-0.60%）
日立　4291（-20　-0.46%）
ソニーＧ　4124（-6　-0.15%）
三菱電　3691（-14　-0.38%）
ダイキン　20002（-88　-0.44%）
三菱重　4098（-12　-0.29%）
村田製　2417（-9.5　-0.39%）
東エレク　21673（-17　-0.08%）
ＨＯＹＡ　19800（-30　-0.15%）
ＪＴ　4784（-16　-0.33%）
セブン＆アイ　2003（-18.5　-0.92%）
ファストリ　48537（-103　-0.21%）
リクルート　9175（-63　-0.68%）
任天堂　14191（-84　-0.59%）
ソフトバンクＧ　14548（-322　-2.17%）
キーエンス（普通株）　56746（+136　+0.24%）