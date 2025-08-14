日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2865（-10.0 -0.35%）
ホンダ 1641（-3 -0.18%）
三菱ＵＦＪ 2215（-9 -0.40%）
みずほＦＧ 4717（+11 +0.23%）
三井住友ＦＧ 3992（-12 -0.30%）
東京海上 6477（-35 -0.54%）
ＮＴＴ 163（+0.1 +0.06%）
ＫＤＤＩ 2624（-14 -0.53%）
ソフトバンク 239（-0.8 -0.33%）
伊藤忠 8096（-19 -0.23%）
三菱商 3173（-6 -0.19%）
三井物 3267（-9 -0.27%）
武田 4354（-3 -0.07%）
第一三共 3589（+4 +0.11%）
信越化 4498（-27 -0.60%）
日立 4291（-20 -0.46%）
ソニーＧ 4124（-6 -0.15%）
三菱電 3691（-14 -0.38%）
ダイキン 20002（-88 -0.44%）
三菱重 4098（-12 -0.29%）
村田製 2417（-9.5 -0.39%）
東エレク 21673（-17 -0.08%）
ＨＯＹＡ 19800（-30 -0.15%）
ＪＴ 4784（-16 -0.33%）
セブン＆アイ 2003（-18.5 -0.92%）
ファストリ 48537（-103 -0.21%）
リクルート 9175（-63 -0.68%）
任天堂 14191（-84 -0.59%）
ソフトバンクＧ 14548（-322 -2.17%）
キーエンス（普通株） 56746（+136 +0.24%）
