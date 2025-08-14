±Ç²è¡ÖF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×IMAXºÆ¾å±Ç¡¢22Æü¤«¤é1½µ´Ö¸ÂÄê¡£ÆüËÜ¶½¼ý19²¯±ßÆÍÇË
±Ç²è¡Ö¥È¥Ã¥×¥¬¥ó ¥Þー¥ô¥§¥ê¥Ã¥¯¡×¤Î´ÆÆÄ¤È¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡ÖF1(R)¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×¡£À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢8·î22Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇIMAXºÆ¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾å±Ç·à¾ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¾å±Ç·à¾ì(8·î13Æü»þÅÀ)
¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ
109¥·¥Í¥Þ¥º Æó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥º ¥°¥é¥ó¥Ù¥êー¥Ñー¥¯
109¥·¥Í¥Þ¥º Àîºê
109¥·¥Í¥Þ¥º ¾ÅÆî
¥íー¥½¥ó¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥·¥Í¥ÞÁ°¶¶
109¥·¥Í¥Þ¥º Ì¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
109¥·¥Í¥Þ¥º Âçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ²¬»³
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
6·î27Æü¤«¤éÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡ÖF1¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡×¤Ï¡¢8·î11Æü»þÅÀ¤Ç¡¢À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó839²¯±ß(5²¯7,116Ëü¥É¥ë²¯/$1=147±ß´¹»»/Box Office MojoÄ´¤Ù)¤òÆÍÇË¡£¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¼ç±é±Ç²è¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥ïー¥ë¥É¡¦¥¦¥©ーZ¡×(13)¤ÎÀ¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþÌó794²¯(5²¯4,045Ëü¥É¥ë)¤ò¾å²ó¤ë¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸ø³«7½µÌÜ¤Î8·î12Æü»þÅÀ¤ÇÆ°°÷1,152,543¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ1,945,681,730±ß¤òÆÍÇË¡£ÄÌ¾ï¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¡¢4D¡¢Dolby Cinema¡¢ScreenX¤Ê¤É¤Î¥éー¥¸¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç¤âÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢IMAXÈÇ¤ÎºÆ¾å±Ç¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ20²¯±ß¤â¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¡ØF1®¡¿¥¨¥Õ¥ï¥ó¡ÙUSÈÇÍ½¹ð ¡Ã2025Ç¯6·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«