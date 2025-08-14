小栗旬＆ハン・ヒョジュ「匿名の恋人たち」“王道ロマコメ”な予告初解禁 成田凌・佐藤浩市ら追加キャストも
【モデルプレス＝2025/08/14】俳優の小栗旬が主演、ハン・ヒョジュがヒロインを務めるNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」の配信開始日が、10月16日に決定。あわせて、本作初のティーザー予告映像と、追加キャストも発表された。
30〜40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”として始動した、Netflixシリーズ「匿名の恋人たち」。“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描く。
主演を務めるのは、日本のエンターテイメント界をけん引し続ける小栗。ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司の主人公・壮亮役で、「リッチマン、プアウーマン」以来13年ぶりに王道ロマコメ作品にカムバック。また“視線恐怖症”を抱える天才ショコラティエのヒロイン・ハナを演じるのは、韓国の実力派俳優＝ヒョジュ。大好きなチョコレートを作ることで心の平穏を保ってきたピュアなハナを、少女のような笑顔で可憐に体現する。さらに、壮亮の数少ない理解者である友人・寛には赤西仁、壮亮の友人で精神科医でもあるアイリーンには中村ゆり。同世代4人の豪華競演が実現した。
これ以上ないキャスティングを束ねるのは、ラブストーリーの名手＝月川翔監督。プロダクションデザイナーには、アカデミー賞作品賞を受賞した「パラサイト 半地下の家族」のイ・ハジュン、編集には同じく「パラサイト 半地下の家族」を手がけたヤン・ジンモ、撮影監督にはNetflixシリーズ「さよならのつづき」も手がけた山田康介氏、音楽監督は韓国で多数の音楽賞を受賞した音楽家＝ダルパラン氏というアジアのトップクリエイターたちが、令和の不器用過ぎる大人たちのピュアな恋愛物語を頼もしく支える。
人気のチョコレートショップ【ル・ソベール】の新代表に就任し、誰もが羨むほど順風満帆に見える人生を送る、日本屈指の大手製菓メーカーの御曹司・壮亮。だが彼は“人に触れられない”という秘密を抱えており、恋愛はおろか社会生活にも度々支障をきたしていた。その【ル・ソベール】を影で支えるのが、人並外れた腕前とセンスをあわせもった“匿名の天才ショコラティエ”、ハナ。彼女もまた、幼い頃から“人の目を見ることができない”という秘密を抱えており、人知れずチョコレート作りに勤しんでいるのだった。
それぞれが抱える生きづらさによって、恋愛とは全く無縁の日々を過ごしてきた壮亮とハナ。この度解禁となった予告映像は、不器用な2人の運命が動き出す重要なシーンからはじまる。「僕のこと好きになられたら困るんですけど」「いやいやいや、もう絶対そうはならないから！」と、正反対の2人が事あるごとにぶつかりあいながらも、次第に距離が近づいていく様子が映し出されており、まさに“王道ロマコメ”を彷彿とさせる映像となっている。
ティーザー予告映像には2人だけではなく、壮亮の親友でジャズバーのオーナーであり、ハナが密かに想いを寄せる相手でもある寛や、壮亮の古くからの友人でカウンセラーでもあり、後にハナのカウンセリングも担当することとなるアイリーンの姿も映し出されており、今後、4人の恋愛模様がどのように交差し動き出すのかも見どころだ。
さらに、壮亮とハナを取り巻く新たな追加キャストも解禁。壮亮の従兄弟であり、仕事のパートナーとしても壮亮を支える藤原孝に成田凌、【ル・ソベール】を愛情深く支える、チーフショコラティエ・川村元美に伊藤歩、ハナの“視線恐怖症”を理解したうえで誰よりもハナを気にかける【ル・ソベール】のオーナー・ショコラティエ・黒岩健二に奥田瑛二、壮亮に厳しく接する父、双子製菓の会長・藤原俊太郎に佐藤浩市と、豪華キャストが脇を固める。
そして、映像の後半に流れるのは、1999年に韓国でリリースされたパク・へギョンの大ヒットナンバー「告白」の日本語カバーソング。片思いの心情を繊細に表現し、リリース当初から長きにわたり多くの共感を呼び愛され続けてきた本楽曲に、この度日本語歌詞を付け新たな息が吹き込まれている。壮亮とハナが織りなす物語と楽曲の世界観を見事に融合させた、この歌声は一体誰なのか？
あわせて、「そろそろ、人生で最高の恋を。」というキャッチコピーが印象的なティーザーアートもあわせて解禁。色とりどりのチョコレートに囲まれた笑顔の壮亮とハナ、大人の2人が醸し出す空気感が伝わるビジュアルとなっている。（modelpress編集部）
