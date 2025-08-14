１４日の主なマーケットイベント １４日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１５：００ 英・ＧＤＰ四半期（国内総生産，速報値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

１５：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）

１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

１８：００ ユーロ・鉱工業生産

２１：３０ 米・卸売物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数



○決算発表・新規上場など



決算発表：ジーエヌアイ<2160>，Ｓｙｎｓ<290A>，すかいらーく<3197>，地主<3252>，トリドールＨＤ<3397>，エムアップ<3661>，フィックスターズ<3687>，リミックス<3825>，チェンジＨＤ<3962>，オロ<3983>，パークシャ<3993>，Ａｐｐｉｅｒ<4180>，電通Ｇ<4324>，メドレー<4480>，ベース<4481>，荏原<6361>，日機装<6376>，コンヴァノ<6574>，マブチ<6592>，エレコム<6750>，フェローテク<6890>，ネットプロ<7383>，あいちＦＧ<7389>，バイセル<7685>，朝日インテク<7747>，スターゼン<8043>，三谷商<8066>，クレセゾン<8253>，ＳＯＭＰＯ<8630>，サンドラッグ<9989>ほか

※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか



