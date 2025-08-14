JR四国によりますと、JR土讃線は、小歩危駅～大歩危駅間で発生した倒木の影響で、同区間で列車の運転を見合わせているということです。

【写真を見る】JR土讃線 大歩危（おおぼけ）～小歩危（こぼけ）間で倒木のため運転見合わせ 特急「南風」の一部列車が運休に【14日午前8時現在】

このため、一部の列車に遅れや運休が発生しています。また、列車に行先の変更、編成変更が発生する可能性があります。

特急「南風」【岡山駅～高知駅間】

（下り）

▶ 南風５号 岡山駅～多度津駅 ※部分運休

▶ 南風７号 岡山駅～高知駅 ※運休

（上り）

▶ 南風４号 多度津駅～岡山駅 ※部分運休

▶ 南風６号 高知駅～岡山駅 ※運休

特急「しまんと」【高知駅～窪川駅間】

JR予土線では、土佐大正駅～土佐昭和駅間で発生した落石の影響で、土佐大正駅～江川崎駅間で列車の運転を見合わせています。このため、列車に遅れや運休が発生しています。



（下り）

▶ しまんと１号 高知駅～窪川駅間 ※部分運休

（上り）

▶ あしずり８号 窪川駅～高知駅間 ※運休

普通列車

・阿波池田駅～大歩危駅～高知駅間の一部普通列車に運休が発生しています。

・窪川駅～江川崎駅間の普通列車に運休が発生しています。