１４日の東京株式市場は強弱観対立のなかも目先過熱感から利益確定の売りが優勢となりそうだ。日経平均株価は直近６営業日続伸で合計３０００円近い上昇を示しており、スピード警戒感から積極的に上値を買い進む動きは見込みにくい。一方、下値では今回の上昇相場に乗り遅れた向きの押し目買いが想定され、深押しも回避される可能性が高そうだ。前日は日本を含めアジア株市場が全面高に買われたが、欧州時間に入ってもリスクオンの流れは変わらず、ドイツやフランス、英国など主要国をはじめ一斉に上値を追う展開だった。米国での早期利下げ期待が欧州でも買いの手掛かりとなっている。米国株市場も出遅れていた景気敏感株やディフェンシブセクターに買いが波及し、ＮＹダウが１％を超える上昇で続伸した。ナスダック総合株価指数とＳ＆Ｐ５００指数はいずれも連日で史上最高値を更新した。フェドウォッチではＦＲＢが９月に利下げを行う可能性がついに１００％まで上昇したほか、場合によっては０．５％の大幅利下げの可能性も意識されている。ベッセント米財務長官が米ブルームバーグのインタビューで、９月に０．５％の利下げを決めた後も一段の利下げを実施できるとの見方を示したことが、投資家の強気心理を後押しした。もっとも、高値警戒感も拭えない状況で、ハイテク株の一角には利食いも顕在化しナスダック指数の上げ幅はわずかにとどまっている。東京市場では日経平均が最高値圏で上げ足を強めているが、テクニカル的にも過熱感が強く当面は上値が重くなる可能性は否めない。外国為替市場で足もと１ドル＝１４７円台前半まで円高が進んでいることも輸出セクターなどに向かい風となり、きょうは持ち高調整の売りを誘発しそうだ。日経平均は４万３０００円大台近辺での攻防が予想される。



１３日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４６３ドル６６セント高の４万４９２２ドル２７セントと続伸。ナスダック総合株価指数は同３１．２３ポイント高の２万１７１３．１４だった。



日程面では、きょうは７月の投信概況など。海外では６月のユーロ圏鉱工業生産指数、４～６月期英ＧＤＰ速報値、７月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）、週間の米新規失業保険申請件数など。



出所：MINKABU PRESS