±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡ÖÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ·â¤ò½Ð¤»¤Ð¡Ä¡×¡¡ºÆµ¯Àï¤ËÎ×¤àÄ«ÁÒ³¤¤ÎUFC½é¾¡Íø¤Ø¤Î¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡¡RIZIN¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯(25¡á¥¯¥ì¥¤¥¹)¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖUFC319¡×¤ÇºÆµ¯Àï¤ËÎ×¤àÄ«ÁÒ³¤¤ÎUFC2ÀïÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ·â¤ò½Ð¤»¤ÐÁ´Á³¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡³¤¤Ï¡¢24Ç¯6·î¤ËRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËUFCÄ©Àï¤òÈ¯É½¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë·èÄê¤·¤¿UFC¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï¡¢°ÛÎã¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌÂÔ¶ø¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2R³«»Ï¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¼º¿ÀÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í½é¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎÃËÀUFC²¦¼ÔÃÂÀ¸¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ³¤¤ÎUFC¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡Ö°ìÈ¯¤òÁÀ¤¤¤¹¤®¤Æ¤¿¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÏÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÇÅÝ¤»¤ë»þ¤Ï¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«Î®¤ì¤ÇÎÉ¤¤ÂÇ·â¤¬½Ð¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ãÀï¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈô¤Ó¥Ò¥¶½³¤ê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸µ¡¹¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤äÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤â¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÜÅö¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½À½Ñ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£ ¤¢¤È¤Ï½À½Ñ¤Î¥¨¥¹¥±¡¼¥×¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡UFC¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤«¤éÌó8¥«·î¡£³¤¤Ï¡¢ºÆµ¯Àï¤Ç¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¡¢2016Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖThe Ultimate Fighter24¥Õ¥é¥¤µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×·è¾¡¤ÇÀðµ×ÊÝÇîÀµ¤òÇË¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¡£Ä¾¶á¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢23Ç¯12·î¤Î¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç¥¹¡¦¥à¥À¥ë¥¸¤«¤é°ìËÜ¾¡¤Á¡£¸½ºß¤ÏUFC¥Õ¥é¥¤µé11°Ì¤È¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¡£
¡¡UFC½é¾¡Íø¤Ë¸þ¤±¤Æ³¤¤Î¡ÈÀÑ¶ËÀ¡É¤¬¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡£¡Ö¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ãÀï¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤Ä¤â¤Î´¶¤¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤Æ¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤òÄÏ¤ó¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤âÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤â¤Ã¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ·â¤ò½Ð¤»¤ÐÁ´Á³¾¡¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡³¤¤¬UFC½é¾¡Íø¤ò¾þ¤ì¤Ð¥Õ¥é¥¤µéÀïÀþ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢3Æü¤Î¡ÖUFC¥Õ¥¡¥¤¥È¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç10¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿Ê¿ÎÉÃ£Ïº¡ÊTHE BLACK BELT JAPAN¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Ø¥ë¥ï¥Ë»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï³¤¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÊ¿ÎÉ¤¯¤ó¼«ÂÎ¤¬ÆüËÜ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«ÁÒÁª¼ê¤Î¼ÂÎÏ¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«»î¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿äÂ¬¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÊ¿ÎÉ¤¯¤ó¤«¤é¤·¤¿¤é¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ1»î¹ç¶´¤à¤Ê¤é¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Áê¼ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤ÎÂÐÀï¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ëº£¸å¡¢³¤¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¸«¤¿¤¤³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢RIZIN¤Ç¤âÂÐÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Í¥ë¡¦¥±¥¤¥×¡Ê¥¢¥ó¥´¥é¡Ë¡¢¼¡Àï¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ø¤ÎÄ©Àï¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥ô¥¡¥ó¡Ê¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¢¡±§º´ÈþÀµ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡Ê¤¦¤µ¤ß¡¡¤·¤ç¤¦¡¡¤Ñ¤È¤ê¤Ã¤¯¡Ë2000Ç¯¡ÊÊ¿12Ç¯¡Ë5·î8ÆüÀ¸¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£ÍÄ¾¯´ü¤ËÉã¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¶õ¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°6´§¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸åMMA¤ËÅ¾¸þ¡£22Ç¯10·î¤«¤éRIZIN¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5·î¤Î¡ÖRIZIN¡¡WORLD¡¡SERIES¡¡in¡¡KOREA¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¥à¡¦¥·¥¦¥©¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡Íø¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎMMA¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ô²«¶â¤Î¥ß¥É¥ëµé¤Ç¡ÈºÇ¶¯VSºÇ¶§¡É¤¬·ãÆÍ¡Õ³¤¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖUFC319¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢²¦¼Ô¥É¥ê¥«¥¹¡¦¥Ç¥å¥×¥ì¥·¡ÊÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤Ë¥«¥à¥¶¥Ã¥È¡¦¥Á¥Þ¥¨¥Õ¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤¬Ä©¤à¥ß¥É¥ëµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤µ¤ì¤¿¡£¥Ç¥å¥×¥ì¥·¤ÏÆî¥¢¥Õ¥ê¥«½é¤ÎUFC²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¥ß¥É¥ëµé¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡£UFC»²Àï¸å¤ÏÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥¦¥£¥Æ¥«¡¼¡Ê¹ë½£¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥È¥ê¥Ã¥¯¥é¥ó¥É¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥¤¥º¥é¥¨¥ë¡¦¥¢¥Ç¥µ¥Ë¥ä¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤Ê¤É¶¯¹ëÁª¼ê¤ò²¼¤·¤Æ¸½ºß9Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤·¤Æ¥Á¥Þ¥¨¥Õ¤Ï¡¢ÌîÀÌ£¤¢¤Õ¤ì¤¿¶§µ¤¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢MMA¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éÌµÇÔ¤Î¤Þ¤ÞUFC¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£¡ÈºÇ¶¯²¦¼ÔVSºÇ¶§Àï»Î¡É¤Î·ãÆÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¿·²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥Á¥Þ¥¨¥Õ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤«Àï¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£Áê¼ê¤ÏÀäÂÐ²¦¼Ô¤Ç²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤±¤É¥Á¥Þ¥¨¥Õ¤¬¾¡¤Ä¤È»×¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢Ä¹´üÀï¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º2R°ÊÆâ¤Ç¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç°ìËÜ¤ò¼è¤ë¤È¾¡ÇÔÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£