赤ちゃんの頭のゆがみ、実は脳の病気のサインかも【専門医が警鐘】

赤ちゃんの頭の形についての話題は、最近よく耳にしますよね。頭の変形や歪みが気になりつつ、なんとなく「遺伝じゃない？」「そのうち良くなるかも」と放置しているケースも多いようですが、中には病気が原因である可能性もあるそうです。今回は、治療が必要とされる赤ちゃんの頭の変形・歪みについて「さくら脳神経クリニック」の小池先生に解説していただきました。

監修医師：

小池 和成（さくら脳神経クリニック）

北里大学医学部卒業。その後、国立病院機構東京医療センター、東京都済生会中央病院、東京歯科大学市川総合病院、慶應義塾大学などで経験を積む。2022年、神奈川県横浜市に「さくら脳神経クリニック」を開院。日本脳神経外科学会専門医。日本脳卒中学会、日本頭痛学会の各会員。日本医師会認定産業医、難病指定医。

編集部

早期に治療した方がいい赤ちゃんの頭の歪みはありますか？

小池先生

先天的な異常によって起こる病気の症状として頭蓋骨異常が生じ、頭の歪みが引き起こされることがあります。この場合には、脳の発達に影響を及ぼすリスクがあるため、早期診断・早期治療が必要となります。

編集部

例えば、どのような病気がありますか？

小池先生

「頭蓋骨縫合早期癒合症（ずがいこつほうごうそうきゆごうしょう）」が一例として挙げられます。1歳半～2歳を目安に骨のパーツの隙間が徐々に骨化してつながると先ほど説明しましたが、このいわゆる「癒合」がなんらかの原因で部分的に早く起きてしまうことがあり、これを頭蓋骨縫合早期癒合症と呼んでいます。早く癒合した骨は脳の成長に対応できず、結果的に頭蓋骨全体が歪んでしまうのです。

編集部

ほかにもありますか？

小池先生

「水頭症」という病気もあります。水頭症は、頭の中に溜まっている髄液の循環や吸収に異常が起き、水が溜まって頭が大きくなってしまう病気です。これらの病気の場合は、早期の診断と治療が必要です。

