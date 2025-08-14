米津玄師と宇多田ヒカルが奇跡のコラボ！「あまりのことにはっと息をのみながら感激した」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師と宇多田ヒカルが、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ 「JANE DOE」（読み：ジェーン ドウ）で実現することが決定。

併せて、米津玄師と宇多田ヒカルのアーティスト写真、両名からのコメント、米津玄師が描き下ろした「JANE DOE」のジャケット、「JANE DOE」のイントロを使用した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ「JANE DOE」ティザー映像が公開となった。

■米津玄師「作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちに」

米津玄師は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として、新曲「IRIS OUT」（読み：アイリスアウト）を書き下ろし。楽曲を使用した本予告が公開中だ。エンディング・テーマ「JANE DOE」も、米津玄師が作詞・作曲を担当。宇多田ヒカルが歌唱での参加となった。

米津は「誰に歌ってもらうかは深く想定せずこの曲を作り始めたのですが、作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちになりとにかくオファーさせていただきました」と語っている。

「IRIS OUT」「JANE DOE」を表題とした、米津玄師のダブルA面シングル「IRIS OUT / JANE DOE」は9月24日にリリース。商品は、初回限定となる「IRIS OUT盤」「JANE DOE盤」「通常盤」の全3形態にて展開。

「IRIS OUT盤」は、ポーチケースに米津描き下ろしによる「レゼ」のポラロイドとアクリルスタンドが収納されたスペシャルパッケージ。「JANE DOE盤」は、破片ケースに、CD、DVDが付属。DVDには劇場版『チェンソーマン レゼ篇』本予告に加え、「KICK BACK」のMV、ライブ映像が収録される豪華な内容となっている。

また、初回特典として『米津玄師 2026 TOUR / GHOST』のチケット2次先行の申込みができるシリアルナンバーが封入。応募期間は9月22日12時から9月28日23時59分まで。法人特典としては、ホログラムステッカー（2枚セット）が用意される。なお、店着日は、変則的に9月22日となり、この日より販売が開始される。

■米津玄師・宇多田ヒカル コメント全文

◇米津玄師

誰に歌ってもらうかは深く想定せずこの曲を作り始めたのですが、作っていくうちにどうも宇多田さんしかありえないという気持ちになりとにかくオファーさせていただきました。メランコリックでありながらも風のように吹き抜けていく宇多田さんの歌声がこの曲に乗った瞬間、あまりのことにはっと息をのみながら感激したのをおぼえています。一人の音楽を作る人間としてこの機会をとても光栄に思います。

◇宇多田ヒカル

オファーを受け、どうなるかわからないけども是非やってみたいと思い挑戦させて頂きました。自分らしさを追求するシンガーソングライター同士誰よりも理解し合える部分と、それぞれの表現方法の対照的な部分に戸惑いながら手探りで突き進んだ先に、互いの新たな一面が現れたことを感じてもらえたら嬉しいです。

■『チェンソーマン レゼ篇』について

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の原作は、シリーズ累計発行部数3,000万部を突破し、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキ。 2022年には、アニメーション制作スタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）によるTVアニメが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200ヵ国以上の国と地域で配信されている。

米津が書き下ろしたオープニング・テーマ「KICK BACK」は、アメリカレコード協会（RIAA）によりゴールド認定を受け、 “日本語詞”としては史上初となる快挙を達成。世界中で巻き起こった大きな反響を受け、MV2億再生、アニメのOP映像1.4億回再生、ストリーミング累計再生数5億回を超える大ヒット曲となった。

そして今回、ファンからの人気も厚く、TVアニメの最終回からつながる物語【エピソード“レゼ篇”】が映画化。主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPAアニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションとともに描かれる。映画は9月19日公開。日本を皮切りに、50ヵ国以上の国と地域で公開されることが決定している。

■リリース情報

2025.09.24 ON SALE

※店着日2025.09.22

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

※店着日2025.09.22

■映画情報

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』

9月19日（金）全国公開

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト

https://chainsawman.dog/movie_reze/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/