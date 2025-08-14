◎全国の天気

西日本と北陸は晴れる所が多いでしょう。ただ、午後は大気が不安定になり、所々で雨や雷雨となりそうです。山沿いは激しい雷雨のおそれがあるため、山や川でのレジャーはお気をつけください。

東海と関東も雲が多いながら、晴れ間がありそうです。北日本は雲が広がりやすく、夜遅くは日本海側で雨の降る所がある見込みです。

◎予想最高気温

前日よりやや高い所が多いでしょう。東海から九州は広く35℃以上の猛暑日となりそうです。大阪は37℃、熊本は36℃で8月5日以来の猛暑日となるでしょう。金沢は前日より3℃高い34℃の予想です。

大雨の片付けや復旧作業をする際は、周りに体調を崩している人がいないかなど声をかけあって、時間を決めて水分や休憩をとるようにしてください。東京は32℃で平年並み。仙台と札幌は30℃でしょう。

◎週間予報・大阪〜那覇

15日（金）以降も晴れる日が多く、各地で35℃以上の猛烈な暑さが続くでしょう。大阪は15日（金）も37℃まで上がる予想で、その先も連日猛暑日となる見込みです。

大雨被災地ではエアコンが使えない住宅も多いかと思いますが、できる限りの熱中症対策をなさってください。冷たい水に手や足を入れる、水で濡らしたタオルを首に巻くことも熱中症対策として有効です。

◎週間予報・札幌〜名古屋短い周期で低気圧が通過する北日本は、日本海側を中心に雨の日が多くなるでしょう。北陸も15日（金）と18（月）頃は雨が降りやすい見込みです。関東と東海は晴れる日が多く、来週は東京でも猛暑日が戻りそうです。