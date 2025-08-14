「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）

猛虎の歴史に新たな伝説を刻んだ。阪神の石井大智投手（２８）が九回に登板し、１回を無失点に抑えた。３９試合連続無失点で、現監督の藤川球児を超えるセ・リーグ新記録を達成し、平良海馬（西武）のプロ野球記録に並んだ。今季６セーブ目で防御率０・２１。巨人が敗れ、優勝マジックは２６となった。１５日からの巨人３連戦（東京ド）でさらに覇権奪回へ加速する。

セーブというおまけ付きで、連続試合無失点の日本記録に並んだ石井。次期守護神として期待される右腕は、尊敬する岩崎の姿、言葉を大事に成長を続けている。

昨年１０月にプロ初セーブを挙げた。今季はここまで６度のセーブ機会で失敗はないが、５月１８日の広島戦（甲子園）で今季初セーブを挙げた際、率直な思いを語っていた。「ブルペンですごく震えていた。岩崎さんはそれを１００試合以上（通算１１２セーブ）。本当に尊敬というか、勉強になります」。九回のマウンドという独特の緊張感を改めて感じていた。

通算５４２登板の実績がある岩崎からかけられた、印象的な言葉がある。「勤続疲労はない」。それを聞いてハッとした。「結果が悪いからそう言われる。同じ（体の状態）でもゼロならば何も言われない。実際いいから抑えられる。悪いから打たれるっていうわけでもない」。単純な体のコンディションだけで左右されるのではなく、考えて相手を抑えることの重要性を学んだ。

大事な試合終盤を任されることが多い。ただ、セットアッパーや抑えといった、特定のポジションへのこだわりは口にしない。「いいところで投げさせてもらえることは、ありがたい」と、与えられた場所で輝く。

石井にとって抑えとは「いろんな人が頑張ってきた１試合を勝ちで締める。プレッシャーのかかり方が全然違うところ」。虎のブルペンを支える男は、日々自らと向き合い続け、成長している。（デイリースポーツ阪神担当・滋野航太）