敵地エンゼルス戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、敵地エンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数1安打1打点もチームは6-7で敗れた。9回の第5打席で4試合連続となる勝ち越しの43号を放ったが、直後に生まれた光景が「あかん惚れるわ」とファンを魅了している。

“美構図”だった。5-5で迎えた9回。高めに入ったカットボールを完璧に捉えた。打球速度114.8マイル（約184.8キロ）、飛距離404フィート（約123メートル）の一発。打った瞬間に大谷は確信し、バットをゆっくりと宙に投げた。ファンも、ネクストバッターズサークルのベッツも打球の行方に釘付けとなった一枚。敵地にもかかわらず歓喜が広がった。

球団公式Xが実際の画像を公開。日本のファンを「世界一カッコ良いバットフリップ」「あかん惚れるわ」「言葉が出ない」「確信歩きかっけえ」「マンガでこんな描写なかったっけ？」と歓喜させていた。

しかし、チームが劇的な敗戦を喫したこともあり、「勝てたら劇的勝利で万々歳だったのにな」「なお、サヨナラ負けを喰らいましたとさ」と落胆する声も。ドジャースは7月3日の時点で9あった2位パドレスとのゲーム差が、遂になくなり首位に並ばれた。

大谷は13日（同14日）の同カードで先発登板予定。連敗脱出を目指す。



（THE ANSWER編集部）