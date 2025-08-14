「ラス1でゲットした！」【しまむら】しまラー絶賛♡「チェック柄アイテム」

今年の秋冬も「チェック柄」はトレンド入り。先取りして取り入れるなら、【しまむら】をチェック！ 一点投入で着映えが狙えるチェック柄アイテムが続々と登場しているようです。コーデがワンパターンになりがちな時季だからこそ、柄物をプラスすればマンネリを打破できそう。シーズンムード高まるシアーシャツや、フェミニンなフレアベストなど、魅力的なラインナップをお見逃しなく。

シャツとビスチェの2WAY！ 高コスパなチェック柄トップス

【しまむら】「Yu & TaCH2VYシャツ72」\1,639（税込）

カジュアルながらも大人っぽさをまとった、モノトーンカラーのチェック柄シャツ。内側に肩紐が付いており、ビスチェとしても使える優れもの。ほんのり素肌が透けるシアー素材が、一点投入でシーズンムードを盛り上げます。こなれ感のあるオーバーサイズシャツは、体型カバーも狙えるのが魅力的。モノトーンで統一して上品に、明るい色味のコーデの引き締め役に。幅広いシーンで活躍しそうです。

甘さ控えめ◎ 黒のギンガムチェックで上品に

【しまむら】「YUMサッカームジV」\1,639（税込）

インフルエンサーの@__saxxyaxxさんが、「近場にラス1あってダーッシュ」したというのがこのベスト。ウエストにキュッとギャザーを効かせたフェミニンなデザインで、プラスワンでコーデが華やぎそう。甘さ控えめな黒のギンガムチェック柄なので、大人女性も取り入れやすいはず。ルーズなワイドパンツとのスタイリングでも、黒のベストがメリハリをつけてくれます。

