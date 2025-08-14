長期連休で人がいない水道局に迷い込んでしまい、大声で助けを求める子猫を保護する様子を収めたリール動画がInstagramに投稿されました。

安心して徐々に元気になっていく子猫の姿に「よく頑張ったね！」「幸せになるんだよ」との声が上がり、34万回以上再生されています。

【動画：大型連休中、誰もいない公共施設から子猫の鳴き声→ただひたすら待ってみたら…】

誰もいない水道局に子猫が…

大型連休中のある日、誰もいない水道局の敷地内に子猫の大きな鳴き声が響き渡っていたといいます。発見した方は警察や水道局の担当者に説明するも、対応してもらえることはなく、眠れぬ夜を過ごしていたのだそうです。

どうしようもなくなってしまった状況がSNSに投稿されると、「助けてあげて！」と大変な騒ぎになっていたようで、保護活動を行っているInstagramアカウント「ねころび」の投稿主さんが保護のために駆けつけたのだといいます。

子猫を保護、幸せへの第一歩

敷地に入ることはできないので、手の届く位置に捕獲器を置いて待つこと約1時間。子猫は捕獲器をスルーしたものの、近くに来てくれたため手で直接つかみ保護できたといいます。

大型連休が明けた後、水道局に「夜間に捕獲器を置いて誘き寄せて子猫を保護したこと」と「母猫らしき猫は近くにいなかったこと」を伝え、晴れて保護猫さんとなったのです。

お家が決まるまでの間、「ノース」ちゃんという可愛らしい名前で生活することになった子猫。生後1ヶ月半ほどの女の子で、すぐに馴染んでくれたようです。

元気いっぱいの姿に感動

保護直後はブルブルと震えていたというノースちゃんでしたが、保護3日目には元気が出てきたのだとか。よく食べ、よく遊び、よく眠って日々成長が見られるそうです。先輩猫さんたちとの関係も良好な様子だといいます。

すでに里親さんが決まっているとのことで、ノースちゃんの今後の幸せを願ってやみません。

投稿には、「ひとりぼっちで頑張って鳴いて助けを求めていたと思うと涙がでてきます」「一生懸命鳴いた甲斐があったんですねぇ」「ご飯いっぱい食べて幸せになるんだよ」「仔猫ちゃん、元気に育ちますように…」などたくさんのコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「ねころび」の他の投稿には、保護猫活動を通じて出会った多くの猫さんたちの姿がおさめられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ねころび（＠nekorobi_m）」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。