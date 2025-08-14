可愛すぎて食べられないよーーー（涙）【サーティワン】終売前に急いで♡「最新サンデー」

【サーティワン】では、9月3日まで「31ポケ夏！キャンペーン」を開催中！ この夏だけの新作フレーバーやサンデーなどが登場しています。可愛いだけじゃなく、食べ終わった後も楽しめる仕掛け付きで、子どもから大人まで笑顔になれそう！ 今回は最新のサンデーを紹介します。

愛嬌たっぷり「ポケモン サンデー ピカチュウ」

黄色のボディと赤いほっぺが愛らしいピカチュウのチョコがのった「ポケモン サンデー ピカチュウ」。オリジナルデザインのピックもちょこんと刺さり、ホイップやカラースプレーで華やかに彩られています。テイクアウト時は高さのあるフタを付けてもらえるので、手土産にもおすすめです。見た目の可愛さに心惹かれる、夏のご褒美サンデーです。

ふわふわ感が可愛い「ポケモン サンデー パモ」

優しい色合いと丸みのあるフォルムが魅力の「ポケモン サンデー パモ」。@ftn_picsレポーターHaruさんによると、ピカチュウにもパモにも「キッズアミューズメントマシン「ポケモンフレンダ」でつかえる「フレンダピック」がついてきました」とのこと。食後はゲームでも盛り上がれる、遊び心あふれる一品です。

好きなカップを選べる！「ポケモン ダブルカップ」

「ポケモン ダブルカップ」は、レポーターHaruさんいわく「キュートなポケモンデザインのカップ3種類から好きなカップをセレクトできる」という楽しいアイス！ 見た目の可愛さはもちろん、アイスは好みの2フレーバーを選べるので組み合わせ自由自在。お気に入りのカップで楽しむアイスは、特別感もたっぷりです。

細部までこだわり！ ピカチュウ & モンスターボールのスプーン

「ポケモン ダブルカップ」には、オリジナルデザインのサンデースプーンが付属。レポーターHaruさんによると、なんと「ピカチュウとモンスターボールのデザイン」になっているのだとか！ 限定カップとスプーンの組み合わせは、つい写真を撮りたくなる可愛さです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里