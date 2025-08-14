お家にやってきた子猫にメロメロな息子くん。カメラでこっそりふたりのやりとりを覗き見したところ、子煩悩ぶりを炸裂させる溺愛っぷりが目に飛び込んできたのだとか！

その様子をInstagramに投稿すると181万回以上も再生され「心がほんわかする」「夜中にたまたま見て泣きました」といった声が寄せられました。

子猫と離れたくない息子くん

Instagramアカウント『井上 えり(@ejingshang)』さまに投稿されたのは、下の子を寝かしつけている最中にカメラに記録された息子くんのほっこり素敵な一面を激撮した光景です。

ある日、家の駐車場の段ボールの中に1匹だけ置き去りにされていた子猫。そんな子猫を保護し、家族として迎え入れてからというものの、息子くんは「たいちょう」と名付けられた子猫を溺愛しているのだとか。

お父さんに「もう寝る時間だよ」と言われても「違う！俺は今日、たいちょうと寝るんだ」と主張する息子くん。もう立派に親心が芽生えている様子です。

それでも夜更かしは健康に悪いので、名残惜しくもたいちょうを床に下ろし、バイバイすることに。たいちょうを床に下ろすときも「たいちょう、ごめんね」と謝りながら下ろす心優しい行動も！

子猫も息子くんと「離れたくにゃ～い！」

しかし、離れたくないのはたいちょうも同じ。まるで「行かないで」「もっと遊んで」と言うように、息子くんの手にしがみついて離れなくなってしまったのだとか！

なかなか離れてくれないたいちょうに名残惜しさが増す息子くん。しかし、ここはグッと堪えてサークルの外へと出ることに。

でもやっぱり気になっちゃう！息子くんは再びサークルの中へと頭を入れ、たいちょうと触れ合い始めてしまうのでした。

相思相愛なふたりにほっこり

この後、息子くんは「もう1時間だけ一緒にいたい」と懇願していたようですが、さすがに1時間もリビングにいては就寝時間が遅くなる、と寝室へ向かったそうですよ！とても愛情深い息子さんですね。

あまりにも尊すぎる息子くんと子猫のやりとりは、 Instagramに投稿されると瞬く間に181万回以上の再生数を記録しました。

投稿には「心がほんわかする」「夜中にたまたま見て泣きました」「優しいのが、めっちゃ伝わる」といった声が寄せられ、多くの人がその様子に感動しています。

Instagramアカウント『井上 えり』さまでは、ご家族の日常の記録を投稿するとともに、新たに家族に加わった猫「たいちょう」の様子も時々更新されています。

たいちょうくん、ご家族の皆さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

