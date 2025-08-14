¾±»Ê¹ÀÊ¿¡¢¡É¿ÈÄ¹º¹24¥»¥ó¥Á¤ÎÎø¿Í¡É¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤¢¤¿¤Þ¥Ý¥ó¤·¤Æ¤ë!?¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥Ã¥Ý¥ê¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ24¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË¡¡¿¼0¡§12¡Á¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤ËÅÐ¾ì¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¾å»Ê¤Ç¤¢¤êÎø¿Í¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤ÎÉ÷´Ö½Ó²ð¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¢¤¿¤Þ¥Ý¥ó¤·¤Æ¤ë!?¡×¡É¿ÈÄ¹º¹24¥»¥ó¥Á¤ÎÎø¿Í¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¾±»Ê¹ÀÊ¿
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô75ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢BL¥¢¥ï¡¼¥É2024Áí¹ç¥³¥ß¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ê¤ÉBL¶È³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥Þ¥ß¥¿»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê·î´©¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤Ï¢ºÜ¡¿¥ê¥Ö¥ì´©¡Ë¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÏ¢Â³¥É¥é¥Þ²½¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¡¦²ñ¼Ò¤È²È¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë¸Ï¤ì¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼ÃË»Ò¡¦½½¾ò¿ý¤òÉ÷´Ö¡¢Áê¼êÌò¤È¤·¤Æ¿ý¤ËÌ©¤«¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¹â¿ÈÄ¹¤Ç¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¢¥é¥µ¡¼Éô²¼¡¦ÅÄÃæ·Ä»Ê¤ò¾±»Ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤¿¡¢¿ý(#É÷´Ö½Ó²ð)¤È·Ä»Ê(#¾±»Ê¹ÀÊ¿)¤ò¤ªÆÏ¤±¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò1Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÉ÷´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡È24¥»¥ó¥Á¡É¤Î¿ÈÄ¹º¹¤¬¤¢¤ë¾±»Ê¤¬É÷´Ö¤ÎÆ¬¤Î¾å¤«¤é´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÆ¬1¤ÄÊ¬¤¯¤é¤¤¾±»Ê¤¯¤ó¤ÎÇØ¤¬¹â¤¤¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÂº¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Î¿§¹ç¤¤¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼¡×¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤âÎÉ¤!!!¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥Ã¥Ý¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤¿¤Þ¥Ý¥ó¤·¤Æ¤ë!?¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
