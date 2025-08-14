¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡¢Netflix¿·ºî¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù·éÊÊ¸æÁâ»Ê¤È»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ÎÎø¤¬Æ°¤½Ð¤¹ÇÛ¿®Æü·èÄê
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤¬¼ç±é¤¹¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤¬Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖNetflix¡×¤Ç10·î16Æü¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî½é¤Î¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼Í½¹ð¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¹â¤ÎÎø¤ò¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼¥¢¡¼¥È¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À®ÅÄÎ¿¡¢ °ËÆ£Êâ¡¢ ±üÅÄ±ÍÆó¡¢º´Æ£¹À»Ô¤é¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù½é¤Î¥Æ¥£¡¼¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¡È¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤Û¤É·éÊÊ¤ÊÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¸æÁâ»Ê¤È¡¢¡È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÉÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤È¤¤¤¦¡¢Îø°¦¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤ÊÃË½÷¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÉÔ´ïÍÑ¤Ç°¦¤ª¤·¤¤ÎøÌÏÍÍ¤ò¡¢Æü´Ú¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯Âç¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤À¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÔÎ¼¤ò±é¤¸¤ë¾®·ª¤Ï¡¢¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¢¥×¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¡Ù°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²¦Æ»¥í¥Þ¥³¥áºîÉÊ¤ËÉüµ¢¡£¤¢¤ëÍýÍ³¤Ç¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·éÊÊ¤Ê¸æÁâ»ÊÌò¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤«¤ÄÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸¤ë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ÊÌò¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡£»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥Èºî¤ê¤Ë¿´¤ÎÊ¿²º¤òµá¤á¤ëÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤ò¡¢²ÄÎù¤«¤Ä¥Ô¥å¥¢¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡ÁÔÎ¼¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ê¿ô¾¯¤Ê¤¤Íý²ò¼Ô¡¦´²¤òÀÖÀ¾¿Î¡¢Àº¿À²Ê°å¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤òÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬±é¤¸¡¢Æ±À¤Âå4¿Í¤¬¶¦±é¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÔÎ¼¤Î½¾·»Äï¤Ç¤¢¤ê¡¢»Å»ö¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤âÁÔÎ¼¤ò»Ù¤¨¤ëÆ£¸¶¹§¤ËÀ®ÅÄ¡£ÁÔÎ¼¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ë¡¦¥½¥Ù¡¼¥ë¡×¤ò°¦¾ð¿¼¤¯»Ù¤¨¤ë¡¢¥Á¡¼¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¦ÀîÂ¼¸µÈþ¤Ë°ËÆ£¡£¥Ï¥Ê¤Î¡È»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¡É¤òÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â¥Ï¥Ê¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¥ë¡¦¥½¥Ù¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡¢¹õ´ä·òÆó¤Ë±üÅÄ¡£ÁÔÎ¼¤Ë¸·¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ëÉã¡¢ÁÐ»ÒÀ½²Û¤Î²ñÄ¹¡¦Æ£¸¶½ÓÂÀÏº¤òº´Æ£¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÌ¾¼ê¡¦·îÀîæÆ¡£¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡Ù¤Î¥¤¡¦¥Ï¥¸¥å¥ó¡£ÊÔ½¸¤Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡Á¡Ù¤Î¥ä¥ó¡¦¥¸¥ó¥â¡£»£±Æ´ÆÆÄ¤Ë¡¢Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¤Î¤Ä¤Å¤¡Ù¤Î»³ÅÄ¹¯²ð¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Ë´Ú¹ñ¤Îºî¶Ê²È¥À¥ë¥Ñ¥é¥ó¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Íµ¤¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ë¡¦¥½¥Ù¡¼¥ë¡×¤Î¿·ÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¤¦¤é¤ä¤à½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÂç¼êÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸æÁâ»Ê¡¦ÁÔÎ¼¡Ê¾®·ª¡Ë¡£¤À¤¬Èà¤Ï¡È¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Îø°¦¤Ï¤ª¤í¤«¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¤âÅÙ¡¹»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¡Ú¥ë¡¦¥½¥Ù¡¼¥ë¡Û¤ò±Æ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿ÏÓÁ°¤È¥»¥ó¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤â¤Ã¤¿¡ÈÆ¿Ì¾¤ÎÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡É¡¢¥Ï¥Ê¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡Ë¡£Èà½÷¤â¤Þ¤¿¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¡È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥Èºî¤ê¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ëÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Îø°¦¤È¤ÏÁ´¤¯Ìµ±ï¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¡£²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î±¿Ì¿¤¬Æ°¤½Ð¤¹½ÅÍ×¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡£¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤¦ÀäÂÐ¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬»ö¤¢¤ë¤´¤È¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼¡Âè¤Ëµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È²¦Æ»¥í¥Þ¥³¥á¡É¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÔÎ¼¤Î¿ÆÍ§¤Ç¥¸¥ã¥º¥Ð¡¼¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Ê¤¬Ì©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ëÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë´²¡ÊÀÖÀ¾¡Ë¤ä¡¢ÁÔÎ¼¤Î¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÍ§¿Í¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¸å¤Ë¥Ï¥Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤âÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Î»Ñ¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢4¿Í¤ÎÎø°¦ÌÏÍÍ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸òº¹¤·Æ°¤½Ð¤¹¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡¡±ÇÁü¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢1999Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¯¡¦¤Ø¥®¥ç¥ó¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¹ðÇò¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¥«¥Ð¡¼¤¬Î®¤ì¤ë¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤ËÆüËÜ¸ì²Î»ì¤òÉÕ¤±¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÎÀ¼¤Î¼ç¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©
¡¡Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤ëÈëÌ©¤äÇº¤ß¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¿Í¡¹¤ÎÇØÃæ¤òÍ¥¤·¤¯²¡¤¹ËÜºî¤Ï¡¢´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè30²ó³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¥ª¥ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÉôÌç¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
