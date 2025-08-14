女優星野真里（44）が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。幼く見えるのがコンプレックスだと明かした。

今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。星野は「幼く見えることがコンプレックスで。若く見られるってことは、内面から出る落ち着きがないから、見られてしまうんじゃないかと。人間的な未熟さがこの顔に出てるんじゃないかなと思って」と語った。

そして「役者としてやってると、年相応の役になかなかたどり着かないというか」と続けた。

X（旧ツイッター）では星野の美貌にまつわる投稿が相次いだ。「星野真里がいつまでもかわいい」「星野真里さん、本当に変わらないなぁ」「星野真里ちゃんが言うのめっちゃわかる。30歳すぎても『新人さん？』とか言われることが多くて若く見えるという問題ではなく貫禄がなくてなめられてるんだなと思ってた。うれしいことじゃない。今はさすがに貫禄出てきたからもう大丈夫」などと書き込まれていた。

星野の夫は元TBSアナウンサーの高野貴裕氏（45）。今年7月の都議選では世田谷区で都民ファーストの会から立候補し、初当選を果たした。15年7月に誕生した第1子女児は昨年9月、星野が昨年9月、長女が「先天性ミオパチー」であることを公表し、夫婦で「社会福祉士」の資格を取得したと公表している。

同番組のMCはくりぃむしちゅー上田晋也が務め、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、IKKO、柏木由紀、川村エミコ、竹内由恵、星野真里、LISA、モモコグミカンパニーが出演。男性ゲストは森崎ウィン。