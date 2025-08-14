Instagramに投稿されたのは、日本語を理解しすぎているドーベルマンの姿です。飼い主さんが日本語で何かを伝えると、ドーベルマンは必ず言われた通りに動いてくれて…？投稿は記事執筆時点で10万9000回再生を突破し、ドーベルマンの賢さに驚愕と絶賛の声が寄せられています。

【動画：『日本語を理解しすぎているドーベルマン』が話題に もはや犬と思えない『人間レベルな光景』】

日本語を理解しすぎているドーベルマン

ドーベルマンの「ルイ」くんはとても賢くて、飼い主さんが時々「わかられすぎていて怖い」と感じてしまうことがあるほど日本語を理解しているそうです。たとえばソファとヨギボーがある部屋にいる時に、飼い主さんが「ソファに行って」と声をかけると、ルイくんは言われた通りソファに飛び乗るのだとか。

そして「ヨギボー行って」と言うとヨギボーの上に移動し、再び「ソファに行って」と言うとすかさずソファにぴょんっと飛び乗るルイくん。ソファとヨギボーをしっかり聞き分けたうえで、指示に従っているところがすごいですね！

またルイくんはお散歩中にも、言葉の理解力の高さを発揮してくれるといいます。犬の散歩中にリードが木に巻きついてしまって、前に進めなくなるというのはよくあること。ルイくんの場合は飼い主さんが直接対処してあげなくても、「絡まってるよ。逆だよ」と声をかけるだけで、木の逆側から回ってきて自分で巻きついているリードを取ってくれるのだとか。

人間並みに意思疎通できる！

ルイくんが川を見つけて「入ってもいいのかな？」と悩んでいる時には、「入っていいよ」と伝えた途端に嬉しそうに川の中に入っていったそう。そして向こう岸で体をブルブルさせて水をはじいている最中に「戻ってきて」と呼び戻してみたところ、すぐに川を渡って戻ってきてくれたとか。どんな時も飼い主さんの言葉を聞き逃さない、忠犬っぷりが素敵です。

飼い主さんの指示に従って、高いところに登ったり降りたりするのも得意だというルイくん。飼い主さんが石垣の前で「ジャンプして」と言うと、石垣の上に華麗に飛び乗ってくれるそう。

そしてその後、安全のために「あっちから降りる？」と少し低くなっている場所から降りることを提案すると、ルイくんは「ママがそう言うなら…」とばかりにわざわざ低いところへ移動してから降りてくるのだとか。

ドーベルマンは警察犬としても活躍しているので賢い犬種というイメージはありますが、まさかここまで完璧に意思疎通ができるとは驚きです。もはやルイくんは犬というより、ほぼ人間なのでは…！？

飼い主さんに応えようとする姿が愛おしい

もちろんルイくんは番犬としても優秀です。お家で過ごしている時に、飼い主さんが「見に行って。何かおるわ」と窓の外に不審者を発見したフリをすると、ルイくんは「僕が撃退してやる！」とばかりに窓の前に行き、「わゔ～！」と力強く吠えてくれたそう。

飼い主さんが指示する度に一生懸命応えようとしたり、全力で守ろうとする姿はなんとも頼もしく、そしてあまりにも愛おしいです。

ルイくんの日本語の理解力がここまで高くなったのは、きっとご本人が飼い主さんとコミュニケーションを取れることに幸せを感じていて、言葉を聞いたり覚えたりすることに意欲的だからでしょう。これからも飼い主さんとのコミュニケーションを楽しみながら過ごすうちに、ルイくんの日本語理解力はさらにアップしていくかもしれませんね！

この投稿には「賢い」「偉いね」「すごいっ！！」「楽しそうにしてるから、期待に応えたり理解して正解やったりするのがルイくん自身も嬉しいんやろなって思います」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「doberman_louis_hemi」には、ルイくん＆「ヘミ」くん＆「ロー」くんというドーベルマン3頭の日常が投稿されています。カッコよくて賢いドーベルマンの魅力をもっと堪能したい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「doberman_louis_hemi」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。