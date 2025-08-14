サッカー日本代表のMF堂安律（27＝アイントラハト・フランクフルト）の妻で、インフルエンサーの明松美玖（29）が13日、自身のインスタグラムを更新し、挙式を報告した。

6月に披露宴を行ったことを報告していた明松。「先日の披露宴から少し経ち改めて挙式を執り行いました」とつづり、真っ白のウェディングドレス姿を公開した。

堂安とのツーショットも披露。「大切な家族と心ゆくまで過ごす時間を持てたことが宝物です」と幸せいっぱいにつづった。

この投稿に、ファンからは「素敵すぎます〜お2人」「最高ぅううう 何度も見ちゃう」「綺麗すぎます」「綺麗すぎます」「綺麗な奥様 オーラめっちゃあります」「ずっとずっとふたり支え合いステキな夫婦でね」などの声が寄せられている。

堂安は昨年6月に自身のインスタグラムで「かねてよりお付き合いをさせて頂いている方と結婚致しましたことをご報告させて頂きます」と結婚を発表。その後婚姻届提出は昨年1月に済ませていたと明かしていた。

今年6月には披露宴を行ったことを明かし、日本代表の仲間たちのほか、明石家さんまや小栗旬・山田優夫妻らその豪華が参列者が話題となった。