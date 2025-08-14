「せっかく“いい会社”のはずなのに、毎日ぜんぜん楽しくない…」

あなたは今の職場で、「うまく言葉にならない“悩み”」を感じたことはないだろうか。「この会社で一生働くなんて無理…」「でも、他に“やりたいこと”もない…」「だから、しぶしぶ働いている…」そんな日々に「このままでいいのか？」と不安になったことも、一度ではないはず。

こんな“うまく言葉にできないモヤモヤ”を「見事に“言語化”してくれた!!」と話題なのが、新刊『「いい会社」のはずなのに、今日もモヤモヤ働いてる』だ。各所から共感が殺到している本書の内容に沿って、今回は「キャリアのモヤモヤ」の正体について解説する。

「やりたいこと」が明確な人は意外と少ない

社会に出てわかるのは、「やりたいこと」が明確な人は意外と少ないという事実だ。

多くの人が本当に求めているのは、どんな感覚で日々を生きていたいか、ということ。

言語化しづらくとも、胸の奥に確かにある「状態」への願いだ。

それでも私たちは、「やりたいことを見つけねば」と焦り、“自分探し”の名のもとに、終わりなき問いに追われ続ける。

やがて人生は、チェックリストのように消費されはじめる。

――「やりたいこと100個」

――「いつか欲しいものリスト」

いつの間にか、埋めること自体が目的になり、生きることがただのタスクに変わっていってしまう。

「どうありたいか？」を書き出してみよう

だが、本当に書き出すべきなのは、「何をするか」ではなく、「どうありたいか」だ。

たとえば――

朝、どんな気分で目覚めたいか。

誰と、どんな空気を共有したいか。

夜、どんな心持ちで一日を終えたいか。

そうした“状態”を思い描くことが、行動の起点になる。

たとえば――

無理なく働き、家族との時間を大切にしながら、年に一度は海外を旅する。

あるいは――

週に一度は一人の時間を持ち、誰に認められなくても、手応えのある仕事をしていたい。

誰の心にも、“ありたい姿”はある。

そこに近づくには、どんな行動が必要か――

その逆算が、「やるべきこと」のヒントになる。

