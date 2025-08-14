

最近はウーバーイーツのリュックを背負って配達する人をあまり見かけませんが、その理由を解説します！

連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第112回

ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！

ウーバーイーツ配達員が使う巨大なリュック。最近は「Uber Eats」のロゴがないものや小さいサイズを使う人をけっこう見かけます。

ロゴなしについては他のフードデリバリーの配達員の規約に「他社のロゴが入っているリュックの使用は禁止」とあるので、さまざまなフードデリバリーを兼業している人が使っていると思われます。また、注文依頼の多い都心部まで電車で来て配達しており、乗車の際リュックが大きいと邪魔なため小型のものを使用する人もいるでしょう。

ウーバーイーツの公式サイト内「Uber コミュニティ ガイドライン」という規約が掲載されているページには以下の表記があります。

配達パートナーが断熱素材の配達用バッグを使用すると、Uber Eatsユーザーおよび配送受取人の満足度向上に役立ちます。ただし、法律で使用が義務付けられている地域で配達する場合を除き、必須ではありません。自転車による配達の場合、揺れや気象条件の影響から飲食物を保護する専用のバッグを使用すると、効果が高まります。

「法律で使用が義務付けられている地域で配達する場合を除き、必須ではありません」と記されている通り、リュックを使わなくても違反行為にはなりません。ただ、注文された方が配達員を「BAD」評価する可能性があるのでリュックを使ったほうが無難と考える人が多いと思われます。就職面接の案内で「服装自由」と記されていてもリクルートスーツを着て行く人がほとんど、というのと同様の理由と言えるでしょう。

そんな配達用のリュックですが、最近は街で配達する人を見ても背負っている人をあまり見かけません。バイクや自転車の後部にカゴを固定。そのカゴにリュックを入れる人が主流となっています。なぜ、背負うために作られたリュックがこのように利用されているのか。今回はその理由を解説します。

一番大きな理由は夏場に汗をかくから。最低気温が30度を下回らないような暑い日に自転車を漕ぐと汗でビシャビシャになります。リュックを背負わなくても青いTシャツを着て、背中の部分の色が変わる季節に大きなリュックを密着させると、背中からより一層汗が出ます。リュックの背中と接する面には衝撃を吸数する効果が期待される薄いクッション材が入っています。そのため背中の汗を吸収してしまいます。つまり、汗でリュックがくさくなってしまいます。

ウーバーイーツのリュックの表面の黒い生地は撥水効果があるものを使っています。そのため、絞った雑巾で拭いて手入れをすることはできますが、洗濯することができません。外側とはいえ食べ物を入れるものなので、消臭スプレーを吹き付けるのも難しいところです。そんなわけでリュックを背負わないのが衛生的にベストな選択となるわけです。

次に考えられる理由は強度の問題。先ほど書いた通り、リュックの表面には撥水効果のある生地が使用されていて、これがバンドの部分にも使用されています。そして何度も背負っているとバンドの表面の生地が取れてしまいます。

この取れた生地のかけらが、出し入れする際に商品を入れる袋についてしまう可能性があります。新品を購入してもバンド部分の生地は数ヶ月ではがれてしまいます。また、リュックは配達員が自腹で購入しなければなりません。こうしたことからリュックを背負わない選択が生まれます。

自転車配達で考えられるのは姿勢の問題。商品を運ぶ際、ベストな姿勢は背中をピンと伸ばすことですが、自転車を漕いでいると前傾姿勢になりがちです。特にギアなし、電動アシストなしの自転車で坂道を登る時は前傾姿勢になってしまいます。カレーやラーメンなどを運んでいるとき、そんな姿勢になったらアウトです。前傾姿勢になってしまうのなら、自転車の後部にバッグを固定するほうが料理をこぼさずに運べます。

リュックを背負わないのは、衛生的な環境を保って商品を運びたい、料理をこぼさず丁寧に運びたいという配達員の気遣いの表れ。もし街でリュックを背負わずに自転車やバイクの後部に固定する配達員を見ても、正しいリュックの使い方をしていないと怒らず、見守っていただけたらありがたいです。

文／渡辺雅史 イラスト／土屋俊明