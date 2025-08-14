みずほ銀行が２０２６年３月末までに、保険会社からの出向者受け入れを廃止する方向で検討していることがわかった。

保険業界で相次いだ顧客情報の漏えい問題を受けた措置となる。すでに保険会社側と協議に入っており、全員を出向元に戻した上で新規受け入れをやめる方向で調整を進めている。

銀行では、保険会社からの出向者が保険商品の販売に携わるケースが多い。みずほ銀は大手生命保険会社などからの出向者数十人を出向元に戻す方向で協議を進めている。

保険業界では昨年以降、損害保険会社や生保会社が代理店を通じ、個人の保険加入情報や法人契約情報を得ていた問題が明らかになった。

今年７月には日本生命保険の社員が出向先の三菱ＵＦＪ銀行の内部情報を無断で持ち出し、営業活動に使用していた問題が発覚。同行は保険会社からの出向者受け入れを取りやめる方針を示している。

問題を受け、金融庁は日本生命に保険業法に基づく報告徴求命令を出した。また、近く保険会社に対する監督指針を改正する。生命保険協会も、指針の内容を踏まえたガイドライン（手引）を作成する予定だ。