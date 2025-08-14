¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¤Ë¡ÈÌ¾ºî³¨ËÜ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡É¤¬½¸·ë¡ª¡¡½éÅÐ¾ì¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤Ê¤ÉÁ´20¼ï
¡¡¥±¡¼¥¡¦¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖCake¡¥jp¡Ê¥±¡¼¥¥¸¥§¡¼¥Ô¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢8·î14Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î13Æü´Ö¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡ÖÌ¾ºî³¨ËÜ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by Cake¡¥jp¡×¤ò¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤¢¤ë¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½É¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡Ù¤ä¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¤â¡ª¡¡¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡×20¼ï°ìÍ÷
¢£·×20¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾ºî³¨ËÜ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by Cake¡¥jp¡×¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡Ù¤ä¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¥·¥ê¡¼¥º14¼ïÎà¤È¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì6¼ïÎà¤«¤éÀ®¤ë·×20¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤ò¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥Î¥ó¥¿¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥·¥Ê¤×¤·¤å¡Ù¤Ê¤É¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎºîÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ø¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ù¤òÄÉ²Ã¡£Í¼Æü¤Î²¼¤ÇÁö¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥É¤¬ÉÕ¤¤¤¿°ìÉÊ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼´Ì ¥ß¥Ë¡×¤Ï¡¢¡Ø¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤È¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡Ù¤ä¡Ø¥Î¥é¥Í¥³¤°¤ó¤À¤ó¡Ù¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡È¾®Çþ¡¦Íñ¡¦Æý¡ÉÉÔ»ÈÍÑ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡Ù¤ä¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¤â¡ª¡¡¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¡×20¼ï°ìÍ÷
¢£·×20¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌ¾ºî³¨ËÜ¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó by Cake¡¥jp¡×¤Ï¡¢¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡Ù¤ä¡Ø¤Í¤Ê¤¤¤³ ¤À¤ì¤À¡Ù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¥·¥ê¡¼¥º14¼ïÎà¤È¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥Ã¥¡¼´Ì6¼ïÎà¤«¤éÀ®¤ë·×20¼ïÎà¤Î¾¦ÉÊ¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥Ã¥¡¼´Ì ¥ß¥Ë¡×¤Ï¡¢¡Ø¤Í¤º¤ß¤¯¤ó¤È¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡Ù¤ä¡Ø¥Î¥é¥Í¥³¤°¤ó¤À¤ó¡Ù¤Ê¤É¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÉõÆþ¤µ¤ì¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Ï¡È¾®Çþ¡¦Íñ¡¦Æý¡ÉÉÔ»ÈÍÑ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£