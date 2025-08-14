夏には、アジアンな気分になりませんか？そう、スパイスの風味や酸っぱ辛い味を欲するあの感覚です。今回は台湾の味を都内で楽しめる店を調査。近年、増加が著しい台湾料理店。注目の台湾居酒屋ができた一方で、長年続く店も。趣と味に違いあり！

日本で台湾居酒屋のリアルを体感『熱炒虎打楽（ルーチャオホダラ）』＠中目黒

熱炒（ルーチャオ）とは台湾の居酒屋のこと。現地と同様に強火で一気に仕上げる炒め物のほか家庭料理や屋台料理が揃い、日本向けアレンジは一切なし。

海老パイナップルマヨネーズ1280円、麻婆臭豆腐1180円、台湾ビール680円

『熱炒 虎打楽（ルーチャオホダラ）』（手前）海老パイナップルマヨネーズ 1280円 （奥）麻婆臭豆腐 1180円 （ドリンク）台湾ビール 680円 現地から仕入れる調味済の臭豆腐と豆腐を使用。醤油ベースのピリ辛で食べやすいと好評

「海老パイナップルマヨネーズ」自体は珍しくないが、マヨネーズは台湾で流通する濃厚な甘みに近づけ、田舎で見かけるというチョコスプレー掛けに。クセになる甘さで、ローカルに人気の氷入りで飲むフルーツビールと相性抜群！

ネオン装飾やメニュー札、カラフルなイスが並ぶ空間、紙に記入するオーダーや、ビールを冷蔵庫から自分で取ってカゴに入れた空き瓶での精算など、熱炒体験も楽しい！

『熱炒 虎打楽（ルーチャオホダラ）』店長 山口亜土夢さん

店長：山口亜土夢さん「料理の味だけでなく本場と同じシステムも楽しんでください！」

『熱炒 虎打楽（ルーチャオホダラ）』熱炒の雰囲気に寄せているが、デザインはちょっとオシャレだとか。現地感たっぷりのテラス席も人気

［店名］『熱炒虎打楽（ルーチャオホダラ）』

［住所］東京都目黒区上目黒3-4-15

［電話］03-6303-3711

［営業時間］15時〜23時（22時LO）

［休日］不定休

［交通］東急東横線ほか中目黒駅西口2出口から徒歩1分

本場の味を100種以上楽しめる人気店！『新橋台湾料理香味（こうみ）』＠新橋

赤を基調にした店内は常にお客さんで賑わい、壁一面に貼られた台湾ポスターにも気分が上がる。飲食激戦区新橋で40年続く台湾料理店だ。台湾出身の店主・河田さんは2代目。

「台湾の本場の味を、日本の食材でおいしく安く提供したい」と工夫を重ねたメニューは100種類以上ある。

あさり炒め1200円、揚げパン（銀絲巻）400円

『新橋台湾料理 香味（こうみ）』（手前）あさり炒め 1200円 （奥）揚げパン（銀絲巻） 400円 足立市場で仕入れたアサリは北海道産でふっくら大粒。注文を受けてから揚げる「揚げパン」はココナッツ風味の絶品だ

大粒の「あさり炒め」はスープまで旨く、ふわりと甘い台湾揚げパンをそこにつけて食すもよし。台湾ではよく食べるというカジキマグロは台湾調味料で酢豚風に。脂身だけでなく、角煮と挽き肉も使われた「魯肉飯」の味つけも抜群。

一皿ひと皿に気持ちが詰まっている、笑顔になる味だ。

『新橋台湾料理 香味（こうみ）』店主 河田泰宗さん

店主：河田泰宗さん「台湾も日本と同じ島国貝や魚を使った料理もおすすめですよ」

『新橋台湾料理 香味（こうみ）』

［店名］『新橋台湾料理香味（こうみ）』

［住所］東京都港区新橋3-16-19

［電話］03-3433-3375

［営業時間］11時半〜14時※土・日・祝は〜15時、17時〜22時※日・祝は〜21時半

［休日］月

［交通］JR山手線ほか新橋駅烏森口から徒歩3分

軽やかな本場の味満載で選びきれない！『龍ー吟（ロンーギン）』＠鶯谷

父の店が池袋にあったという店主の張本さん。独立するとき鶯谷を選んだのは、下町でゆっくり台湾料理を楽しんでほしいと願ったから。落ち着いた店内で、キャリア50年以上の張さんが作る料理は軽やかな本場の味だ。

台鉄ポークリブ弁当1000円

『龍ー吟（ロンーギン）』台鉄ポークリブ弁当 1000円 ピカピカの容器も台湾製。骨付き肩ロースは外はサクサク、中はジューシーだ。食事にもつまみにも！

台湾鉄道のいわゆる駅弁を再現した「台鉄弁当」も人気の一品。銀色の容器の中にサクサク香りよく揚がったポークリブをメインにおかずが詰まり、下には魯肉飯。雰囲気も抜群だ。

数量限定ながら夜市の名物、「バーワン」もいい。モチプルルとした皮に包まれた挽き肉、椎茸、高菜。クセになる味。あれこれ食べたいものが多すぎて悩ましい。

『龍ー吟（ロンーギン）』（左）店主 張本晃次さん、（右）料理長 張文重さん

店主：張本晃次さん、料理長：張文重さん「極力、本場でしか作れない味にこだわってお出ししています」

『龍ー吟（ロンーギン）』

［店名］『龍ー吟（ロンーギン）』

［住所］東京都台東区根岸3-6-5根岸ビル1階

［電話］03-5808-9775

［営業時間］11時半〜14時、17時〜22時（21時半LO）

［休日］月

［交通］JR山手線鶯谷駅北口から徒歩4分

絶えまぬ好奇心から次々と生まれるアイデアを形に『燕（en）』＠西荻窪

カフェや台湾料理店で働くなかで、もともと好物だった水餃子の可能性に目覚めたという店主の高野愛実さん。

全3種を食べた中で特に印象深いのが「海老＆黄ニラ」だ。紹興酒に漬け込みプリッとさせたエビの旨みの中で際立つ黄ニラの青味が絶妙！

ミックス水餃子6個1200円（豚肉水餃子、発酵白菜＆腐乳、海老＆黄ニラ）、バンバンジー自家製花生醤900円、細切り干豆腐とパクチー600円、紹興酒600円〜

『燕（en）』（手前から）ミックス水餃子6個 1200円（豚肉水餃子、発酵白菜＆腐乳、海老＆黄ニラ） バンバンジー自家製花生醤 900円 細切り干豆腐とパクチー 600円 （ドリンク）紹興酒 600円〜 バンバンジーのピーナッツソースも自家製だ

中華料理で好みの組み合わせを水餃子の餡にしたそう。台湾で飲んだ杏仁茶から豆花の杏仁ミルクシロップを思いついたり、京都で出合ったシナモンが効いたタレで豚足の煮込みを作ったりと、日々の生活から得たアイデアがあちこちに。

酒場とレストランの中間をイメージしたという茶藝館のような趣のある雰囲気も素敵。

『燕（en）』店主 高野愛実さん

店主：高野愛実さん「お試し用に要予約でひとり3000円のおまかせもご用意しています」

『燕（en）』

［店名］『燕（en）』

［住所］東京都杉並区西荻北3-19-12西商ビル2階

［電話］080-7522-2442

［営業時間］17時〜23時（21時LO）

［休日］月・火

［交通］JR中央線ほか西荻窪駅北口から徒歩1分

撮影／浅沼ノア（熱炒虎打楽、香味、龍一吟、燕）、取材／井島加恵（熱炒虎打楽、燕）、池田一郎（香味、龍一吟）

『おとなの週末』2025年7月号

※2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

