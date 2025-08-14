クライアントとSNSで繋がるべき？…ビジネス相手に友達申請/フォローしてもよいかの見極め方

誰もが当たり前のように使うSNS。だからこそ、自分でも気が付かないうちに、SNSで周囲の人を困らせたり怒らせたりしていることも。

「褒めたつもりが、相手の気分を害してしまった…」「笑顔スタンプを送ったのに、嫌みと受け取られた…」「自分の投稿に、なぜか反応をもらえない…」「友達申請をしたら、関係が悪化した…」「良かれと思った投稿で、なぜか炎上してしまった…」

こうしたことにはすべて理由があります。そのためにもSNSという「問題」の公式を知り、きちんと使いこなすことが不可欠です。テレビ、ネットでの解説で大人気の著者が、確実に仕事でもプライベートでも役立つSNSの使い方をお伝えします。

『若者はLINEに「。」をつけない 大人のためのSNS講義』連載第51回

ビジネス相手とのSNS

クライアントなどのビジネス相手とSNSでつながるのは、どうなのでしょうか。

すぐに仕事の受発注とはいかなくても、できればSNSでつながり、いつか受発注につなげたい。そのような思いから、SNSでつながりたいと考える人も多いはずです。

SNSでゆるくつながることで、自分の実績をアピールしたり、意識に留めておいてもらいやすくなります。まったくつながっていない相手より、その後の仕事の受発注につながりやすいことは間違いありません。

ただし、SNSでどのような人とつながり、どんな使い方をしたいかは、人によってまったく異なります。中には、リアルの友達とのみつながり、プライベートな投稿だけをしたいと考え、ビジネスに使うことはまったく考えていない人もいます。そのような人には、SNSで友達申請／フォローなどはしないほうがいいでしょう。

SNSでつながるべきかどうかの「見極め方」

見極め方は、その人が実名で顔写真登録をしているか、所属先を明らかにしているか、ビジネス関連の投稿をしているか、鍵をかけていない公開アカウントか、友達数やフォロワー数などが多いかどうかです。

実名で顔写真を登録しており、所属先を明らかにしているうえ、ビジネス関係の投稿をしており、公開アカウントで、友達数やフォロワー数が多い場合は、そのアカウントはビジネスに活用していると考えられるため、友達申請やフォローも歓迎されるはずです。

逆に、匿名で顔写真を出しておらず、所属先を伏せており、プライベート投稿ばかり、さらには鍵をかけたアカウントで、友達数やフォロワー数が少ない場合は、プライベート用に使っていると考えられるので、友達申請やフォローなどはしないほうがいいでしょう。

投稿が数年前で止まっている場合は、もうそのSNSは使っていないと考えられます。その場合も、そのSNSではつながることは難しく、つながっても思うような効果は得られないでしょう。

