【プーチン直属の特殊任務部隊】で戦う日本人義勇兵が明かした…！ロシアに派兵された「北朝鮮兵」が戦地で信用を得られていない理由

ロシア軍唯一の「日本人義勇兵」である金子大作氏（50歳）が、本誌のリモートインタビューに応じた。ドローン兵器が飛び交う現代戦争の様子、中国兵や北朝鮮兵の実態、現在の戦況……。いまも戦場にいる金子氏が、詳らかに明かす。

前編記事『【プーチン直属の特殊任務部隊】に所属する日本人兵士に独占取材…！ウクライナ軍が使用する「最新殺戮兵器」の威力「戦死者の半分がドローン攻撃によるものです」』より続く。

停戦中にも銃撃戦が起きた

「24時間、360度、ドローンはいつどこから飛んでくるかわかりません。重要なのは、常に音を聞いておくこと。200mでは聞こえない。100mでようやく聞こえます。

音が聞こえたら、2〜3秒で直撃する。その間に、ドローンを捕捉し、安全装置を外して照準を定めて発射。みんなドローンが近づいたら逃げ回って逆にやられていますが、私は50m以内に近づかれたことはありません」（以下、鉤カッコ内はすべて金子氏の発言）。

記者が金子氏に「オリンピックのクレー射撃でメダルが取れそうですね」と水を向けると、

「楽勝ですよ。失敗しても爆発しないでしょ？」

と笑った。

ドローン兵器の発達もあり、戦争開始から3年半で両国ともに多数の死傷者が出ている。正確な数は双方未発表だが、ロシア軍の戦死者は最大25万人、ウクライナ軍は10万人にのぼると見られる。

今年1月に就任したアメリカのトランプ大統領は、「24時間以内にウクライナ戦争を終わらせる」と息巻いていたが、いまだ終戦の見通しはまったく立っていない。

「就任当初は停戦を期待するムードもありましたが、今はみんなシラけていますね。トランプはただのビジネスマンで、損得でしか動いていない。『スターリンク』にしろ、ロシアの民間人には使っている者もいますから」

今年4月19日には、プーチン大統領が突如として30時間の「イースター停戦」を発令し、ウクライナ側もこれに同意した。しかしその際も、戦地では銃声が止むことはなかったという。

「初めて、『停戦』の命令が出たんですよ。ラジオで『敵地に入っての殺傷は禁止』と。我々はオートバイに乗って仲間たちと集まって、初めての停戦を喜んでいた。しかし発令から数時間後、ウクライナ側が国境を越えて奇襲してきて、銃撃戦が起きた。味方の迫撃砲で味方が死んだり、大混乱でした。

5月9日の対独戦勝記念軍事パレードの際にもプーチン大統領は停戦を発令しましたが、戦闘は続いていた。

現場の兵士たちはもはや、誰も停戦は信じていません。私のような末端の兵士に「戦況」はわかりませんが、どちらかが勝つまでこの戦争は終わらないでしょう」

北朝鮮兵が信頼されていない理由

戦火は拡大の一途をたどっており、ロシア軍には同盟国からの派兵も次々と行われている。ウクライナメディアは、ロシア軍が年内に中国人兵士約600人に対して、軍事訓練を行う見通しだと報道。北朝鮮にいたっては、すでに約1万5000人を派兵しているとされる。

「私が知る限り、中国人兵士は主に外国人義勇兵で構成される『ピャトナシュカ旅団』に配属されています。彼らはとにかくカネのために来ているという印象。命を張ることはなく、逃げ回ってばかりいます。今後、中国の正規兵が派兵されてくれば、また違うのかもしれませんが……。

北朝鮮兵については、実戦で一緒になったことはありませんが、訓練を見たことがあります。身体は細いし、背も低いですが、体力があり獰猛です。仲間のなかには、『闘犬のピットブルのようだ』と褒める者もいる。北朝鮮のエリート兵士が来ていると聞いているだけあり、白兵戦ではかなり優秀だと思いますよ。

ただ、実戦で彼らが活躍できるかといえば、難しいと思います。現代戦では、ドローン攻撃を阻止した上で白兵戦に持ち込むのですが、到達できない可能性が高い。北朝鮮兵は現代兵器への知識や対策がほとんどないからです。言葉も通じないので、教えるのも困難。加えて、彼らは仲間のリュックからタバコなどの私物を平気で盗んでいくので、他の兵士からの信頼も得られていないのが現状です」

休息日にリモート取材に応じた金子氏は、最後に「現場の感覚では少なくともあと1年は戦争は続く」と語り、再び激戦地に赴いた。

はたして、終戦はいつになるか。戦地ではいまも、死傷者が増え続けている。

こちらもあわせて読む『真珠湾作戦から日本海軍最後の空戦まで、「太平洋戦争の全期間」を戦い抜いた「零戦搭乗員」』

「週刊現代」2025年08月18日号より

【あわせて読む】真珠湾作戦から日本海軍最後の空戦まで、「太平洋戦争の全期間」を戦い抜いた「零戦搭乗員」