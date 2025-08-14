【方言クイズ】「ゴミをなげて」と言われたら、どうする？…全国でこんなに違う「捨てる」の言い方

ゴミは、「なげる」？「ほかす」？「うっちゃる」？

「明後日の次の日」、あなたの町では「やのあさって」？「しあさって」？

普段何気なく使っている言葉でも、他の地域では違う意味を持っていたり、通じなかったりするかもしれません。

佐藤亮一編『方言の地図帳』（講談社学術文庫）は、1957年から1965年にかけて国立国語研究所が総力を傾けて製作した『日本言語地図』（1966〜1974刊行、全６巻）をもとに、言葉がいかに伝播し、姿を変え、生成していくのかを描き出しており、日本語の豊かさ・おもしろさを知ることができます。

例えば、「捨てる」という言葉にも、地域によって様々な言い方と語源があります。同書より引用します。（読みやすさのため、改行などを編集しています）。

捨てる（ナゲル/ウッチャル/ホカス）

まず注目されるのは、標準語形ステルが主に中国地方以西に分布することである。

近畿中央部は現在ホカスであるが、ステルは奈良時代の文献に「すつ」という形で見えるから、かつては、近畿を含む西日本全域がステル類の語で覆われていたと推定される。

奈良時代には「すつ」と類義の「うつ」という語が存在した。九州に勢力をもつウシツル・ウッスルはこのウツと、ステルの古い活用形スツル（二段活用）が組み合わさってできた語形とも考えられる。

しかし、「うしなう」（失う）のウシとの関係も考慮に入れておくほうがよかろう。

関東のウッチャルはウチヤルの変化であろう。ブチャ（ー）ルはブチヤルの変化であり、これは「うつ（打）」に対する「ぶつ」という語形が存在することと関係がある。

山形県庄内地方に見られるウタルは変わった語形だが、これもウチヤルの変化と考えられる。

北海道・東北のナゲルは、「（ボールなどを）投げる」のナゲルの意味が拡大したもので、西のホールと同じ性格のものである。この地方の人たちの中には、「捨てる」の意のナゲルを方言と思っていない人も多く、東北から東京に転勤してきた先生が、割れた窓ガラスを「早くナゲナサイ」と生徒に言ってびっくりされたという話がある。

関西のホカスや愛知・岐阜・富山のホーカル・ホカルはいずれもホールの変化したものであろう。「のる」に対する「のっかる」に対応して、ホールからホーカルが生まれ、「ちらかる」対「ちらかす」に対応するものとして、ホーカルがホーカス・ホカスに変化したものと考えられる。

豚などの臓物をゆで、小さく切って焼いたものを「ホルモン焼き」というが、この語源は、本来なら捨ててもよいものを利用するという意味の「ホールもの焼き」かもしれない。

＊＊＊

さらに〈「あさっての次の日」のこと、なんて言う？…じつは、東日本で「東京だけ」例外的な言い方だった〉の記事では、日本各地の「あさっての次の日」の言い方について書かれています。

【つづきを読む】「あさっての次の日」のこと、なんて言う？…じつは、東日本で「東京だけ」例外的な言い方だった