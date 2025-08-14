なぜ、20〜30年前の日本で「葬儀批判」が登場したのか

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

葬式に関する不満が出て変化が始まる

1990年の7月に発足した「21世紀の結縁と墓を考える会」は、1993年に会名の「墓」を「葬送」に改めた。墓の問題だけでなく、葬式に関して問題視する声が出始めたからだ。

戦前までの葬式は、地縁・血縁で営まれてきた。戦後になると、葬送儀礼を知らない若者が都会に出てきて、葬式をすることになったら、葬儀社に任せるしかなかった。また、葬儀の場が都会を中心に自宅から斎場に変わって、ますます葬儀社が一手に取り仕切るようになっていった。

そして葬式の受付を担当するなど喪家側に立って儀式を担う人たちは、「地縁」に代わって、会社関係者の「社縁」が定着した。さらに、葬儀の場が都会を中心に自宅から斎場に変わり、1990年代後半には「家族葬」への希望が出始め、アットホームな斎場をつくる葬儀社も少数ながら顕れた。そして、葬儀に「自分らしさ」を求めるようになったのである。

20世紀末に出てきた葬儀批判は二つある。

一つは、「義理」「虚礼」「形骸化」「マニュアル化」で、葬祭業者や宗教者の腐敗を指摘するものや、共同体や会社関係者など義理で参列する人のために大規模になっている義理葬への批判。

もう一つは、経済的な面で、高額の葬儀代金、戒名、僧侶へのお布施に対する疑問や反発、不信である。

これらの批判を背景に出てきた新たな傾向は、「自分（死者）らしい葬儀」を共通項に、高額で形骸化した葬儀への反省としての「ジミ葬」、仏教批判からくる「無宗教葬」、義理で参加する人々をシャットアウトする「家族葬」、身内だけでおこなう「お別れ会」などである。

