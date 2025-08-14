【おひとりさま時代の死に方】日本でどのように「跡継ぎを必要としない墓」が生まれたのか

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

市民団体が結成される

私は1990年に新潟県・妙光寺の小川英爾住職（現・院主）に出会った。彼は檀家に子どものいない人や娘だけの人がいて現代的な継承問題に対峙していた。住職自身の子どもが4人とも娘という状況もあって、時代を先取りした「安穏廟（永代供養墓）」を1989年に建立した。

当時、小川住職にインタビューしたところ、それが私の求めていた「跡継ぎを必要としない墓」であることがわかり、意気投合した。1990年の7月、私は「21世紀の結縁と墓を考える会」を結成し、8月には妙光寺を会場に、安穏廟をこれからの墓のモデルとして発信するイベントを開催。家族だけではなく、不特定多数の人たちでおこなう合同祭祀のあり方も提示した。

また、東京・巣鴨に継承者を必要としない「もやいの碑」が1989年にできた。京都・嵯峨野の常寂光寺では、戦争で独身を余儀なくされた「女の碑の会」が、1990年12月に「志縁廟」と名付けた永代供養墓の落慶法要をおこなった。妙光寺でのイベントに同会代表の谷嘉代子さんをパネリストとしてお呼びしたとき、「安穏廟」の「廟」について、「『○○墓』とすると『○○バカ』という訓みになってしまうけど『廟』はいいわね」といって、その数ヵ月後の女の碑の会の永代供養墓の落慶法要では「志縁廟」となっていたのが印象的だった。

1996年ぐらいになると永代供養墓は、全国で600ほどに増加。その後、各地で永代供養墓がつくられ、カウントするのが困難になるほどだった。

こういった継承を前提としない墓を行政で初めてつくったのが、1993年の横浜市で、日野公園墓地に「合葬式納骨施設」を建立した。2番手は東京都で、1998年、小平霊園に「合葬式墓地」をつくった。今では人口の多い都市部で、合葬式墓地がつくられるようになっていった。その後、横浜市や東京都でも、二つ目の合葬墓や、樹木葬墓地もつくっている。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』

