「わが生涯に悔いだらけ」のほうが良い…！『北斗の拳』原作者・武論尊氏が「ラオウではなくジャギのように死にたい」と語る理由

武論尊 Buronson （78歳）

'47年、長野県生まれ。『北斗の拳』や『ドーベルマン刑事』などの漫画原作を担当。故郷・佐久市に計8億円を寄付し、漫画塾も開講している

「たまたま」の連続だった人生

俺の人生なんて、「たまたま」の連続ですよ。中卒で自衛隊に入った後、プログラマーになろうと専門学校に入ったけど、学費が払えなくて退学になってしまった。

それで自衛隊で同期だった漫画家の本宮ひろ志の事務所にアシスタントとして入ったんだけど、俺は絵を描くのが苦手でね。麻雀ばかりしていました。見かねた本宮の担当編集から勧められて、漫画原作者になったんです。

映画『マッドマックス』と、ポル・ポト政権下のカンボジアで見た残酷な現実からインスピレーションを得て生まれたのが、『北斗の拳』。暴力に支配された世界で人間がすがるものって、愛や宗教しかないという発想で、キャラクターたちを考えていきました。

運や縁に恵まれた人生の恩返しのつもりで、'18年から地元の長野県佐久市で「漫画塾」をやっています。編集者だけでなく、あだち充や青山剛昌といった有名な先生を招き、漫画を教えている。

漫画家になりたくても方法がわからない田舎の子たちに、最初の門を開いてあげたいんです。授業料は全部タダ。ま、俺にとっては売名目的もあるのかな（照れ笑い）。

孫のような年の編集者にボツにされても

自分自身も「挑戦」は続けたい。憧れの死に方はラオウの「わが生涯に一片の悔いなし」ではなく、ジャギです。

「北斗4兄弟」の三男・ジャギは、天才である兄と弟に挟まれたコンプレックスの塊。残虐な悪役である一方、努力家でもあり、「俺はこんなもんじゃない」と思いながら死んでいく。それが結局、一番人間らしいでしょう。

だからこそ、今も出版社に持ち込みをしています。孫のような年の編集者にボツにされてると、腹が立つこともあります。でも、それをグッとこらえて書き直す。書き直したものを見て、編集者がニヤッと笑ってくれたときが、一番楽しいよね。

「わが生涯に悔いだらけ」。そんな思いを抱きながら、死んでいきたい。俺は死ぬまで、ジャギでありたいんです。

「週刊現代」2025年08月18日号より

