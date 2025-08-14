【撮影後戦死せし一兵士の撮影になるもの】多くの死者を生んだ「ビルマの戦い」で撮影された写真に添えられたメモ

「状況芳しくなく、腹は決まっています」

「これが最後の通信になるかもしれません」

「足の悪い者や病人は濁流の中に呑まれて行く」

最前線、爆弾投下、連絡員の死、検閲……何が写され、何が写されなかったのか？

ビルマ占領

ビルマへの侵攻は1942年1月下旬、第15軍司令官飯田祥二郎麾下の3個師団を基幹として始まった。

5ヵ月後の6月4日には、ビルマは完全に占領下に置かれる。この間、5月1日にラングーン市ハルビン街102に、東日総務部副部長の池松文雄を支局長としてラングーン支局が開設され、支局員10人が詰めることになった。ビルマでの戦争取材は、南部はラングーン支局、北部はマンダレー支局を拠点におこなわれていたようである。

毎日戦中写真を見ても、ビルマでの戦いは、他の戦線よりも厳しい状況であったことがうかがえる。とくにビルマ北部の山岳地帯におけるインド、中国との国境地帯で展開された戦いは、多くの死者を生んでいる。

イギリス領ビルマに関する衝撃的な写真がある（写真は書籍『戦争特派員は見た』でご覧ください）。

インド、ビルマ国境地帯での戦闘のさなか、南部（現・ミャンマー・ラカイン州）のマングローブが生い茂る運河一帯で撮られた一枚だった。「この写真は撮影後戦死せし一兵士の撮影になるもの」とのメモ書きが添えられており、全部で13枚の写真が毎日戦中写真に残されている。

貴志俊彦（きし としひこ）

一九五九年生まれ。広島大学大学院文学研究科東洋史学専攻博士課程後期単位取得満期退学。島根県立大学教授、神奈川大学教授、京都大学教授などを経て、現在はノートルダム清心女子大学国際文化学部嘱託教授。京都大学名誉教授。専門はアジア史、東アジア地域研究、メディア・表象文化研究。主な著書に『イギリス連邦占領軍と岡山』(日本文教出版株式会社)、『帝国日本のプロパガンダ』(中央公論新社)、『アジア太平洋戦争と収容所』(国際書院)、『日中間海底ケーブルの戦後史』『満洲国のビジュアル・メディア』(以上、吉川弘文館)、『東アジア流行歌アワー』(岩波書店)など、多数の研究成果がある。最新刊『戦争特派員は見た』（講談社現代新書）。

