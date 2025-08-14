【英国】
RICS住宅価格指数（7月）08:01　
予想　N/A　前回　-7.0%（RICS住宅価格指数)

実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第2四半期）15:00
予想　N/A　前回　0.7%（前期比)
予想　N/A　前回　1.3%（前年比)

鉱工業生産指数（6月）15:00
予想　N/A　前回　-0.9%（前月比)
予想　N/A　前回　-0.3%（前年比)

製造業生産高（6月）15:00
予想　N/A　前回　-1.0%（前月比)
予想　N/A　前回　0.3%（前年比)

貿易収支（6月）15:00
予想　N/A　前回　-216.88億ポンド（商品貿易収支)　
予想　N/A　前回　-56.99億ポンド（貿易収支)

【豪州】
雇用統計（7月）10:30
予想　2.7万人　前回　0.2万人（雇用者数)　
予想　4.2%　前回　4.3%（失業率)
予想　N/A　前回　-3.82万人（正規雇用者数)
予想　N/A　前回　4.02万人（非常勤雇用雇用者数・前月比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（6月）18:00
予想　-0.5%　前回　1.7%（前月比)
予想　2.4%　前回　3.7%（前年比)

ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第2四半期）18:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)　
予想　1.4%　前回　1.4%（前年比)

【米国】
生産者物価指数（PPI）（7月）21:30
予想　0.3%　前回　0.0%（前月比)　
予想　2.5%　前回　2.3%（前年比)　
予想　0.3%　前回　0.0%（食品・エネルギー除くコア・前月比)
予想　3.0%　前回　2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)

新規失業保険申請件数（08/03 - 08/09）21:30
予想　N/A　前回　22.6万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（07/27 - 08/02）
予想　N/A　前回　197.4万件（継続受給者数)

※予定は変更することがあります