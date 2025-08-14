義実家との関係が微妙だと、義実家への帰省はおっくうになるものです。今回はそんな義実家への帰省をお嫁さんが拒否した話を紹介します。

義母に二度と会いたくない…

「夫は優しい人ですが義両親、特に義母は冷たくて、正直あまり関わりたくありません。だから、遠方にある義実家への帰省もおっくうです。ちなみに夫は義両親に『医者ではない』という理由で嫌われています。義父も義兄も医者だからみたいですが……。

そして年末年始、お盆と半年に1度義実家に帰省していたのですが、帰省のたびに私たちにありえないほど冷たく当たる義母に、耐えきれなくなっていた私は『会いたくない人のために長旅なんて……』『今年のお盆は、義実家に行きたくない』『っていうか、もう二度と行きたくない』と夫に伝えました。すると夫は一瞬困惑しましたが、私の気持ちをくみ取ってくれて夫だけが帰省することになりました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2023年9月）

わざわざ会いたくない人のために、休暇をとって何時間もかけて行くなんて……しんどすぎますよね。無理はしなくていいと思います。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。