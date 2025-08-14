女優星野真里（44）が、13日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。手汗がコンプレックスと明かした。

今放送のテーマは「コンプレックス告白SP」。星野は「手に汗をかいてしまう」と明かした上で「暑い季節っていうのは、人と距離を置きたいなと思ってしまう」と切り出した。

そして「主人とも『今は暑いから距離を置きましょう』って。触ることでお互いが不快に感じるってことはよくないなって思うので、寒い時まで待ちましょう、みたいな」と語った。

星野の夫は元TBSアナウンサーの高野貴裕氏（45）。今年7月の都議選では世田谷区で都民ファーストの会から立候補し、初当選を果たした。15年7月に誕生した第1子女児は昨年9月、星野が昨年9月、長女が「先天性ミオパチー」であることを公表し、夫婦で「社会福祉士」の資格を取得したと公表している。

同番組のMCはくりぃむしちゅー上田晋也が務め、大久保佳代子、いとうあさこ、若槻千夏、IKKO、柏木由紀、川村エミコ、竹内由恵、星野真里、LISA、モモコグミカンパニーが出演。男性ゲストは森崎ウィン。