「盗撮されてる…」妻・バービーと行った夏祭りでカメラを向けられ考えさせられたこと

フォーリンラブのバービーさんと2021年4月に結婚し、2024年8月に第一子が誕生した夫・つーたんさんの連載「#nofilter」（毎月14日公開予定）。今回は、最近家族で出向いた夏祭りの会場で、見ず知らずの人からスマホのカメラを向けられ、隠し撮りされたというエピソードについて綴っていただきました。その日は不快感でいっぱいだったつーたんさんですが、この出来事を機に改めて考えさせられたことがあったといいます。

妻と娘と初めて近所の夏祭りへ

僕ら夫婦はお祭りが好きだ。週末になると都内で開催されるお祭りの情報を調べて、お出かけの目当てにすることも少なくない。けれど不思議なことに、これまで最寄りの地域の夏祭りには一度も参加できていなかった。仕事があったり、旅行や帰省、そして昨年にいたっては、楽しみにしていたのに開催日を一週間勘違いする凡ミスまで。まるで神様に遠ざけられているようだった。

そんなふうに、近くて遠い存在だった近所の夏祭りに、今年ようやく足を運ぶことができた。けれど、そこでの出来事を思い返すと、この数年、なぜか予定が合わなかったのはやはり神の采配だったのかもしれない。そう思わずにはいられない出来事に遭遇した。

祭り会場に向かう歩道を行き交う人はまばら。遠くから何やらマイクを通した声が聞こえてくる。生ぬるい風と、足の裏から伝わってくるアスファルトの蓄熱が、いかにも祭りの夕方らしさを演出している。

娘を乗せたベビーカーを妻が押し、僕はその隣を歩く。「いつもの散歩の時間と違うけど？」と、今にも言い出しそうな表情の娘は、瞳だけをせわしなく動かしながら、ゆっくりと流れる景色を追っていた。

「すごい人だね〜」

お祭りの会場はまだ時間も早かったが、大勢の人で賑わっていた。催しが開かれるステージを囲うように人がびっしり。生ビールにかき氷と、THE・地域の夏祭りというような出店が並ぶ。入口でもらったうちわを片手に、ステージから少し離れた木陰で楽しむことにした。

すると、何やら右の方から視線を感じる。ちらっとそちらに目をやると、中年の女性がこちらをじっと見ていた。正確には、わずかに視線がズレているため、僕ではなく妻のことを凝視していた。ちょうどその頃、ステージでは催し物が始まった。

身体の向きを変え、インカメラで撮影する女性

会場にいる人は、誰もがステージに釘付けだ。しかし、先ほどの女性だけはステージに背を向けるように先ほどとは身体の向きを変えている。

「あ……撮られてる」

その女性がスマホで写真を撮っているのだが、ステージを撮影しているわけではない。なぜか、スマホのインカメラで自分自身と僕ら家族が入るようにして写真を撮っている。距離にして3メートルほどなので、スマホの画面に何が写っているのかぼんやりと見えてしまう。周囲にいる人々と一人だけ違う動きをしているもんだから、やけに目立っている。

最初は偶然かと思っていたが、僕ら家族のいる周りを改めて見渡すも、写真に収めるような映えポイントは一つもない。つまり、妻が、そして僕と娘までもが、見知らぬ人に盗撮されていた。

3年前の連載「僕の妻は“女”芸人」でも妻（当時は彼女）が盗撮されたことについて書いたが、それからも同じようなことには度々遭遇していた。今回の女性は特にしつこく、撮影は一度では終わらなかった。

少しずつ位置を変え、またインカメラを構える。気づけば、右側にいた女性が後ろにまわり、今度は左側に立っているのだ。その間も、ステージに目をやるそぶりは一切ない。こちらを横目で見ながらスマホのインカメラで何回も撮影している。

僕は、手にしていたうちわを女性のスマホの方に何度かあからさまに向けてみたが、まったく遠慮する様子もない。気づいていないのだろうか。

そのたびに、僕の胸の奥にざわめきが広がる。率直にいうと、気分が悪かった。楽しみにしていたお祭りなのに、少なくとも僕は落ち着いて楽しむことはできなかった。

何もしないのは守ることを放棄しているよう

「やめるように言ってくる」

そう告げた僕に、妻は小さく首を傾げた。

「いざとなったら私が自分で声かけにいくよ〜」

その妻の言葉を聞き、3年前、自分で書いたエッセイを思い出す。芸能人の妻と並んでいるとき、カメラを向けられることも度々あった。それでも、目を細めて生活するよりも「優しさを探す方が幸せ」だと信じていた。

けれど、父親になった今は状況が違う。娘が生まれた瞬間から、優しさと正しさの天秤は揺れ続けている。以前は、見ないふりをすることで守れる平穏もあると思っていた。でも今は、何もしないという選択が、守ることを放棄しているように感じる瞬間がある。

今回の妻の考えのように、衝突を避けることが“守り”になる場面もあるかもしれない。相手に正面から投げかけたとしても、やめてもらえる保証はない。怒号や反発、思わぬ危険が娘の目の前で起こる可能性だってある。妻はそれを読んでいたのかもしれない。守り方は違っても、守りたいものは同じなんだと感じた。

僕らはステージでの催しの切れ目を見計らい、早々に祭り会場をあとにした。

この日をとても楽しみにしていたけれど、この状況でこのまま居続けることは娘にもよくないと考えたからだ。そのままモヤモヤした気持ちを引きずるのは避けたかったので、娘が暑さにバテてしまう前に、早々に退散してよかった！とそのときは思うようにした。

今や盗撮の被害は有名人だけではない

本望ではないが、僕は芸能人の妻といることで、盗撮の場面に遭遇することや考えさせられることが多かったように思う。しかし、SNSを開くと、今や盗撮の被害は有名人だけにとどまらない。

見知らぬ誰かの今日が勝手に切り取られ、一方的に拡散されているポストも見かける。周囲と違う風貌の人、飲食店や公共交通機関での目立った行動、マナー違反を指摘したいが故の生活の一コマなど。

同調を求める声と共に、顔を晒したり、場合によっては勤務先や住所までも晒すなんて恐ろしい事も起きている。そこに写っているのは、普通に暮らす一般の人たちだ。

危険が伴う状況で記録のために撮影をすることはもちろん別の話だ。他人を、笑いや怒りの燃料として“消費”することは正義ではないと思う。それはもちろん被写体が有名人であってもそうだ。

撮影する側にも理由や動機はあるだろう。社会に広く知らせたい事実があるのかもしれない。けれど、その正義の旗の下で踏みにじられるかもしれない尊厳があることを、その人たちは想像できているのだろうか。

盗撮とは、被写体に気付かれずに密かに撮影する・許可なく撮影する行為。悪質な意図を想起させるが、日常には「撮る側が盗撮だと思っていない盗撮」が溢れているように思う。

“人”がいることを忘れない社会であってほしい

娘が大人になったとき、僕らが手にしている端末のカメラは今よりもっと高性能で、SNSでの拡散速度も格段に早くなっているかもしれない。

それでも願う。レンズが向く先に“人”がいることを、忘れない社会であってほしい。写らない（写りたくない）自由も当たり前に尊重される社会であってほしい。

自分自身も気をつけなければいけないが、そのための第一歩は、シャッターを押す前のひと呼吸、投稿ボタンに触れる前のひと呼吸。そのわずかな一瞬が、未来をやわらかくするのだと信じたい。

お祭りの帰り、外食をして帰った。これまた、何年も行きたいと夫婦の間で話題にあがるものの、タイミングが合わず訪れていなかったお店が運良く空いていたのだ。食事をしながら、家族で楽しい時間を過ごすことができ、嫌な気持ちはどこかに消え去っていた。

“守る”ことについて、僕の中で考えさせられた日になった。

画面の向こうにいるのは、有名人であっても一般人であっても、一人の人間だ。生活があり、家族がいて、失いたくない日常がある。そして、自らと同じように人生は明日も続いていく。その尊い日常を、身勝手な好奇心や一方的な正義の一押しで奪ってしまう可能性がある。

私たちはもう少しだけ、慎重であってもいいのかもしれない。SNS時代を生きる私たちのマナーも、アップデートし続ける必要があると思う。

