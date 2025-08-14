「Really?」「Are you ready?」と言われたら…状況別 英語での返答フレーズ

初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」（毎週金曜更新）。

英語で何かを聞かれたとき、慌てずに答えられるよう、「こんなときは何て返す？」をテーマに、状況別の返答フレーズをご紹介。今回は、自分が言ったことに対して「Really？（本当に？）」と聞き返されたとき、「What are you doing?（あなたは何をしていますか？）」と今の行動や状況を聞かれたとき、外出前などに「Are you ready?（準備はできた？）」と言われたとき、それぞれの返し方を解説していきます。

「Really?」に対する返答フレーズ

会話をしているときに何か驚くことを自分が言った場合、相手は「Really?（本当に？）」などと聞き返してくることがありますが、それに対する返答は英語だとどのように表現するのでしょうか？ ネイティブもよく使う「Really？（本当に？）」と聞かれたときの返し方を解説します。

【1】 I mean it. 「本当だよ」

【解説】「本気で言ってるんだよ」という意味が含まれている表現です。「Really？」の返答以外にも、何か驚くようなことを相手に伝えた後に「I mean it.（本当だよ）」と念を押す形で使うこともできます。

【2】 It’s true. 「本当だよ」

【解説】相手が自分の言ったことに対して疑っているときに使える一言です。「true（本当の）」という単語を使ってあらわします。このほかに「I’m telling the truth.（本当のことだよ）」なども同じ意味で使えます。

【3】 I’m telling you. 「本当だよ」

【解説】直訳すると「私はあなたに言っています」となりますが、これは「本当だよ」という意味で使われます。相手になかなか信じてもらえないときに「本当なんだよ」と強調できるフレーズです。

「What are you doing?」の返答フレーズ

相手の今の行動や状況をたずねる表現として使われる「What are you doing?（あなたは何をしていますか？）」の返答フレーズについて解説。「What are you doing?」は日常的によく使われる基本フレーズですが、「Nothing（何もしてないよ）」だと、会話も弾まず味気ないですよね。場面によって適切な返答が異なるので役立つフレーズをいくつか紹介します。

【1】 Just chilling. 「のんびりしているよ」

【解説】 「chilling」は「リラックスする」「のんびりする」という意味 です。友達との会話でよく使われ、 特に何もしていないけれど落ち着いて過ごしているときによく使われます。 ネイティブも頻繁に使う表現です。

【2】 Not much. 「特に何も（していないよ）」

【解説】 「not much」は「特に何もない」「大したことはしていない」という意味 で、家族や友達同士の会話でよく使われます。 同じ意味で「Nothing much.」 という表現もよく使われるので、一緒に覚えておきましょう。

【3】 Kinda relaxing. 「ちょっとリラックスしてる」

【解説】 「kinda」は「kind of」の略で「ちょっと」「まあまあ」というニュアンス があります。 完全にリラックスしているわけではないけれど、くつろいでいる感じをやんわり伝えたいとき に使える表現です。

「Are you ready?」に対する返答フレーズ

出かける準備をしているときや学校の授業が始まる前などによく耳にする「Are you ready？（準備はできた？）」というフレーズ。これに対する英語での返し方、わかりますか？ 「Yes/No」や「Sure」だけの返答はなんだか味気ないので、もう1フレーズ付け加えてみましょう。シンプルで使えるフレーズをいくつか紹介していきます。

【1】 Sure, I'm ready! 「もちろん、準備できたよ！」

【解説】「sure」は相手に聞かれたことや頼まれたことに対して、「もちろん」と言いたいときによく使われます。このほか、「of course」なども同じ意味でよく使われます。このフレーズだけでも問題ありませんが、「I'm ready!（準備できたよ！）」を添えるとより良いでしょう。

【2】 Okay, let’s get started! 「OK、始めよう！」

【解説】これからやろうとしていることを「始めよう」と言いたいときは、「let’s get started」というフレーズがよく使われます。「start」には「ed」を付けるのを忘れないようにしましょう。ネイティブも日常会話でよく使っている表現です。

【3】 Give me a moment. 「ちょっと待って」

【解説】まだ準備ができておらず、もう少し待ってほしいときに使えるフレーズです。このほか、「Give me a second.」や「GIve me a minute.」なども同じ意味で使えます。一緒に覚えておきましょう。

