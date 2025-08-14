快進撃の後輩たちと同じ16強敗退…東京V新井悠太「らしさがやっと出せた」先制弾も
[8.13 天皇杯4回戦 東京V1-2名古屋 味スタ]
3年ぶりのベスト8進出を狙った東京ヴェルディだが、名古屋グランパスに逆転負けを喫した。試合後の会見で城福浩監督は「選手にサッカーの本質を伝えられていない自分の力のなさを改めて感じている。前にボールをつける、ペナの中にボールを入れる姿勢がみせられなかった」と眉間にしわを寄せた。
立ち上がりに勢いよく入って、先制点までこぎつけたところまではよかった。前半12分、左サイドをオーバーラップしたMF新井悠太が、DF内田宅哉を入れ替わるようにしてかわしてエリア内に侵入。右足でニアを抜いて、先制点を決めた。「らしさがやっと出せたかな」。そう振り返った新井も逆転負けには表情を曇らせた。
今年の天皇杯は後輩たちが目立った大会になった。昨年まで在学した東洋大が、初出場だった天皇杯でベスト16に進出。大学勢としては史上初となるJ1クラブを連破する勝ち上がりだった。
もっともその出場権を獲得したのは、新井たちだった。昨年末の大学選手権(インカレ)。新井は決勝で優勝を決めるPKを決めるなど、MVPを受賞する活躍で東洋大を初の大学日本一に導いた。アマチュアシードによる天皇杯出場権を置き土産に、プロの世界にやってきていた。
「彼らの実力で得た出場権ではないかもしれないけど、それを自分たちでものにできたのは彼ら自身の力だったと思う。彼ら自身もプレッシャーがあったと思うけど、結果を残せたことはよかったことだと思います」
“プロ1年目”の今季は、ここまでJ1で25試合に出場して2得点。そして天皇杯で1得点と、目に見える結果は残せている。しかし高校、大学の同期で、新潟に進んだDF稲村隼翔が、今夏の移籍でスコットランド1部のセルティックに移籍。気にならないわけがない。
5月21日のルヴァン杯で対戦した際に食事に行った時には、すでに今夏の海外移籍を伝えられていたという。ただ新井自身も「もちろん海外でプレーしてみたい」と話すものの、「まだまだ行けるような実績も実力もない。ヴェルディで何かを残せたかというと、何もないと思っている。焦らず、自分のペースで、まずは東京Vのために戦うことが重要かなと思います」。22歳のドリブラーは足元を見つめながら、徹底的に爪を研ぐ。
(取材・文 児玉幸洋)
3年ぶりのベスト8進出を狙った東京ヴェルディだが、名古屋グランパスに逆転負けを喫した。試合後の会見で城福浩監督は「選手にサッカーの本質を伝えられていない自分の力のなさを改めて感じている。前にボールをつける、ペナの中にボールを入れる姿勢がみせられなかった」と眉間にしわを寄せた。
立ち上がりに勢いよく入って、先制点までこぎつけたところまではよかった。前半12分、左サイドをオーバーラップしたMF新井悠太が、DF内田宅哉を入れ替わるようにしてかわしてエリア内に侵入。右足でニアを抜いて、先制点を決めた。「らしさがやっと出せたかな」。そう振り返った新井も逆転負けには表情を曇らせた。
もっともその出場権を獲得したのは、新井たちだった。昨年末の大学選手権(インカレ)。新井は決勝で優勝を決めるPKを決めるなど、MVPを受賞する活躍で東洋大を初の大学日本一に導いた。アマチュアシードによる天皇杯出場権を置き土産に、プロの世界にやってきていた。
「彼らの実力で得た出場権ではないかもしれないけど、それを自分たちでものにできたのは彼ら自身の力だったと思う。彼ら自身もプレッシャーがあったと思うけど、結果を残せたことはよかったことだと思います」
“プロ1年目”の今季は、ここまでJ1で25試合に出場して2得点。そして天皇杯で1得点と、目に見える結果は残せている。しかし高校、大学の同期で、新潟に進んだDF稲村隼翔が、今夏の移籍でスコットランド1部のセルティックに移籍。気にならないわけがない。
5月21日のルヴァン杯で対戦した際に食事に行った時には、すでに今夏の海外移籍を伝えられていたという。ただ新井自身も「もちろん海外でプレーしてみたい」と話すものの、「まだまだ行けるような実績も実力もない。ヴェルディで何かを残せたかというと、何もないと思っている。焦らず、自分のペースで、まずは東京Vのために戦うことが重要かなと思います」。22歳のドリブラーは足元を見つめながら、徹底的に爪を研ぐ。
(取材・文 児玉幸洋)