生誕150年！　柳田國男最大の問題作『先祖の話』を歴史学者はどう読む？

柳田國男『先祖の話』と出会って

柳田國男を本腰入れて読もうと思ったきっかけは2014年の２月、旅先の鳥取で中井信彦『歴史学的方法の基準』（塙書房）を読んだことだった。著者の中井は晩年の柳田に師事した異色の歴史学者であり、近世の町人や商品流通にかんする優れた研究で知られている。当時私は大学院の博士課程への進学を控え、日本中世の都市について勉強を始めたばかりだった。もちろん日本民俗学の創始者として柳田の名前は知っていたし、著書も何冊か読んではいた。しかし柳田を独創的な歴史家として位置づけ、その学問の方法を一個の歴史理論として抽出することを試みた中井の著書が、柳田の面白さを自分なりにつかむ手がかりになった。

神田神保町の古書店でちくま文庫版の柳田全集を買ってきたのは同じ年の４月か５月だったと思う。主に電車で通学する時間をつかい、およそ三年かけて全巻を通読した。うち数冊を昨年末から集中的に読み直したが、とりわけ十三巻は背が割れかけ、ぼろぼろになってしまった。『先祖の話』を収めた巻である。

大戦末期、空襲の危険のさなかで書き進められた『先祖の話』は、柳田國男が遺した膨大な著作のなかでも、最大の問題作と言って良いだろう。日本人の固有信仰を探究した古典的書物として遇される一方、こうした探究の方針や前提について、すでに多くの批判がある。戦争協力的な文言が槍玉に挙げられることもあれば、戦死者慰霊にかんする真摯な提言として評価する試みもある。そもそも数多くの民俗資料を動員しながら展開される同書の議論は極めて錯綜しており、単純に読みにくい。柳田本人がその序文で「平易な読み本」と称しているのとは裏腹に、『先祖の話』ほど厄介で、評価の分かれる書物も少ない。

拙著『柳田國男 計画する先祖たちの神話』では、明治・大正から昭和の前半に及ぶ柳田國男の思考と探究の軌跡を、「先祖」という彼の核心的なキーワードに注目してたどり直している。柳田國男を卓越した歴史家として描き出す試みであるとともに、ある意味では一冊の全体が、『先祖の話』の注釈でもある。

『先祖の話』読解のための柳田作品９選

『先祖の話』とはどのような書物なのか。評価が定まらない原因のひとつは、先祖をめぐるそれ以前の柳田の探究がどのような紆余曲折を経て同書に流れ込んでいるのか、明確にされていないことにあると思われる。詳しくは拙著を読んでいただきたいが、ここでは『先祖の話』を読み解くための柳田の著作のリストを掲げて、拙著の名刺に代えたい。できるだけ短く読みやすく、それ自体読んで面白いものを集めた。ちくま文庫版全集の巻数を付す。

＊＊＊

「塚と森の話」（十五巻）柳田の言う先祖は、大地を拓き、村を築いた、開拓者としての顔を持っている。「塚と森の話」は彼が民俗学に向かう過程を記録した最重要文献であるとともに、先祖たちによる日本列島開拓史を描く試みであり、彼の歴史観の原型を示す文章である。柳田國男への入り口として個人的には『遠野物語』よりこちらを推す。

「田舎対都会の問題」（二十九巻、『時代ト農政』所収）『先祖の話』は「家」の話でもある。田舎から都市に移住した人々による「家殺し」の危険を論じたこの文章は、明治の民法で定められた家制度と柳田が探究した家の関係を考える上で、やはり外すことができない。

「家の話」（二十巻）近世の厳格な身分制度としてイメージされる「士農工商」の実態を検証することを通じて、日本社会の「すこぶる誇るべき特色」を歴史のうちに求めた論考。未来のために過去を振り返る歴史家としての手腕とともに、柳田のナショナリストとしての相貌があらわれている。

「旅行と歴史」（二十七巻、『青年と学問』所収）私たちの先祖はどこから来たのか。彼らは何を信じ何を怖れ、何を愛し何を願っていたのか。学問と社会の関係を平易に説いた『青年と学問』中の白眉にして、計画者としての先祖という理念を提示した記念碑的講演。

『日本農民史』序論（二十九巻）なぜかあまり言及されないが、柳田が自身の保守主義について説明したほぼ唯一の文章。村を家の永続を保障する共同体として位置づけた同書のテーゼは、現代の日本史学の議論にも隠れた影響を与え続けている。

「妹の力」（十一巻、『妹の力』所収）女性の神秘的な霊力を論じた文章として名高い。しかし、近代化にともなう家族や夫婦関係の変化に対する柳田の考えがあらわれている点にも注目したい。

『明治大正史 世相篇』第九章「家永続の願い」（二十六巻）独創的な同時代史の試みとして知られる『世相篇』の重心となる章。冒頭で紹介される位牌をかついで冬の町をさまよっていた老人のエピソードは、『先祖の話』で語られるある老人の人生と、いわばネガとポジの関係にある。

「敬神と祈願」（十四巻、『氏神と氏子』所収）『先祖の話』の大きな目標として、日本の神が先祖の霊の集合体だったことの証明があった。こうした試みの前提となっている神や神道に対する柳田の考えを知るためには、敗戦の前年、神祇院で行われた講演にもとづくこの文章が最適である。

「嫁盗み」（十二巻、『婚姻の話』所収）敗戦後、明治以来の家制度は解体される。家を日本という国家の基礎と考えてきた柳田にとって、大きな問題だった。新憲法施行の年に発表された一文を読むと、この問題に対する彼の意外に柔軟なスタンスを知ることができる。

＊＊＊

柳田國男生誕150周年という節目の年に刊行の機会を得た拙著が、柳田との出会い、または出会い直しの機縁となることを願っている。

