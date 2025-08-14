終戦から80年を迎える今年、ドキュメンタリー映画『黒川の女たち』が話題を呼んでいる。7月12日から公開された本作は、現在も全国の劇場でロングラン上映中だ。

【写真】実名、顔出しで満州での性被害について語る決意をした佐藤ハルエさん。長年にわたって中傷や抑圧に苦しんできた

1945年8月9日にソ連軍が旧満州に侵攻し、同月15日に終戦を迎えた後、黒川開拓団（岐阜県黒川村から渡満した団体。黒川村は白川町南東部の旧称）の女性たちが「ソ連兵に対する性接待」という名の性暴力を受けた。敗戦直後、現地の中国人やソ連兵による略奪と暴行が横行するなか、黒川開拓団の幹部はソ連兵に警護と食糧供給を依頼。その見返りとして、女性たちが差し出されたのだ。この映画には、当事者である彼女たちの切なる声が刻みつけられている。

女性たちのその後を追い続けたのは、『報道ステーション』（テレビ朝日）のディレクター、プロデューサーなどを歴任し、2023年の映画『ハマのドン』で多くの賞を受賞した松原文枝監督。



黒川開拓団の若い女性たち。後列いちばん右が佐藤ハルエさん ©テレビ朝日

壮絶な体験を語る佐藤ハルエさんの写真に感じた「強い意志」

松原監督が、性暴力の被害に遭った黒川開拓団の女性たちの存在を初めて知ったのは2018年。岐阜市民会館で行なわれた「語り部の会」で、当事者のひとりである佐藤ハルエさんが自身の受けた「性接待」という名の性暴力について語ったことが書かれた新聞記事だった。

「佐藤ハルエさんは1925年生まれで、そのとき93歳だったのですが、この年齢の女性が公の場で自分が受けた性暴力について話すというのは相当な勇気と覚悟がいると思うんです。衝撃を受けました。最後まで事実を隠し通そうとする人もいるなかで、『なぜこの人は話せるんだろう』と思いました。記事に添えられた写真に彼女の意思の強さを感じ、とても引き込まれて、『この人の話を聞きたい』と思ったのがいちばんはじめのきっかけです」

松原監督はまず、2018年11月に岐阜県白川町の神社境内で行なわれた「乙女の碑」碑文の除幕式の模様を映像にまとめた。満州で性暴力の犠牲になり、梅毒や淋病などの性病などで亡くなった4人の女性たちを慰霊した「乙女の碑」は1982年に建立されたが、その慰霊碑が何を意味するのかを説明する記述は添えられていなかった。

つまり終戦から2018年に碑文が建立されるまでの73年間、遺族会や村の人たちはこの事実を隠してきたのだ。しかし、佐藤ハルエさんのように声を上げ続けてきた女性たちがいる。碑文の完成は彼女たちの悲願であり、その除幕式は、黒川開拓団の「負の歴史」が初めて世に公表されたことを意味する。

「黒川には二度と戻りたくない」

「あの碑文ができて、戦後世代が親世代の犯したことを事実として正式に認め、書き残し、謝罪をした。これはとても大きな出来事だと思います。共同体が初めてきちんと歴史に向き合い、その非を認めたわけですから」

松原監督は、佐藤ハルエさんをはじめとする複数の当事者の女性たちに取材し、碑文除幕式の模様も収めた2本のドキュメンタリー映像を作った。2019年に放送された『報道ステーション』（テレビ朝日）内の特集と、『テレメンタリー』「史実を刻む〜語り継ぐ“戦争と性暴力”〜」（同）が、映画『黒川の女たち』の原型だ。監督はそこからさらに取材を重ね、足かけ6年にわたって当事者の女性たちの声を聞き続けた。

黒川開拓団幹部の次男で、「乙女の碑」碑文建立に尽力した遺族会会長の藤井宏之さん（1952年生まれ）と交わした会話が忘れがたいと、松原監督は語る。

「私が藤井宏之さんに『碑文が建って、これで一区切りですね』と言ったら、『いや、まだまだ終わっていないんです』とおっしゃるんです。『当事者の方ひとりひとりに碑文の説明と謝罪をして回っているのですが、なかには黒川には二度と戻りたくないと、今も苦しんでいる方がいるんです』と」

「二度と戻りたくない」と、藤井宏之さんの申し出を拒み続けていた女性は安江玲子さん。彼女と、佐藤ハルエさんの存在が、松原監督を映画製作に駆り立てたのだという。

「お母さん、お母さん、助けてお母さん」

当時、黒川開拓団の幹部によってソ連兵に差し出されたのは、数えで18歳以上の未婚女性15人。日暮れ時になると団の幹部が呼び出しにやってきて、数人ずつが日替わりで「接待」を強いられた。1人あたり一晩で何人ものソ連兵の相手をさせられたという。そしてこの「呼び出し係」を担当していた団幹部が、藤井宏之さんの父だった。

顔を伏せた女性が、雑魚寝状態で数人が性暴力を受ける間のことを回想している。1928年生まれ、当時数えで18歳だった彼女は赤裸々に語りはじめた。

「『お母さん、お母さん、助けてお母さん』と小さい声で言うだけ。『我慢しな我慢しな』って（女性どうし）お互いに励ますだけ」

「銃を背負ってやられるので『暴発でもしたら』と怖くて。反抗したら殺される。強姦だと思った」

日本に帰国してからも彼女はトラウマを抱え続け、90代に至るまで苦しみぬいた。声にならない叫びを書き殴りもした。彼女のノートに記された、

「友の悲鳴 今夜も野獣の餌になる」

という一文が、観る者の胸に迫る。

映画中盤まで首から下だけが映っていた女性が、終盤で顔と名前を公表する。その女性が安江玲子さんである。取材を始めた当初の彼女の様子について、松原監督はこうふり返る。

「2019年に『顔も実名も出さない』という約束で初めて取材をしたとき、安江玲子さんは家族にも誰にも、満州で受けた性暴力のことを打ち明けていませんでした。言えなかったんですね。ずっとフラッシュバックに悩まされて、孤独で鬱々とした日々を過ごされていて、取材中もすごくピリピリしていました。ところが2023年10月に、長年面会を拒んでいた遺族会会長の藤井宏之さんに、玲子さんから『会ってもいい』と連絡があったんです」

藤井宏之さんに同行して安江玲子さんのもとを訪ねた松原監督は、彼女の変化に驚いたという。

「以前の取材では硬い表情で一切笑うことのなかった玲子さんが、人が違ったように柔らかくなっていたんです。よく笑うし、喋るし、冗談も言う。きっかけは、お孫さんからもらった葉書でした。あるとき彼女が満州でのことを打ち明けたところ、家族は受け入れてくれたといいます。

玲子さんが嬉しそうに見せてくれたお孫さんの葉書には、祖母が辛い過去を打ち明けた勇気を讃え、生きて日本に帰ってきてくれたことへの感謝が綴られていました。『ああ、こういうことだったのか』と思いました。話せる人がいて、いちばん近くにいる人が理解してくれて、尊重してくれる。そこで初めてトラウマから解放されるのだと。安江玲子さんが人間性と尊厳を取り戻した瞬間を目の当たりにして、『これをなんとか形にしたい』と思いました」

「いっぺんは死にました。梅毒にも遭いましたしチフスにも遭いました」

敗戦後、近隣の他の開拓団が次々と集団自決をするなか、黒川開拓団の幹部から「性接待」を行なうことを請われて断ることのできなかった女性たち。そのときの様子を、佐藤ハルエさんはこうふり返る。

「ソ連兵が『女性を出せ』と。団長に集められ『（夫が兵隊に出ている）奥さんには頼めん。あんたら娘だけ犠牲になってくれ』と言われた」

「怖いし、言葉もわからない。めちゃくちゃでした。私は昔のことだって忘れません。いっぺんは死にました。梅毒にも遭いましたしチフスにも遭いましたし、本当にダメかなと思いました」

当時数えで17歳だった鈴木ひさ子さんは、「接待役」として差し出された女性たちの性病罹患や妊娠を防ぐために、医務室で洗浄係を担当していた。彼女はこう証言する。

「（「接待役」の女性たちに対して）うがい薬をホースで、子宮まで突っ込む。冷たい水で洗浄して、私も泣くし、洗浄を受ける人も泣く。地獄とはこのことかと」

女性たちがまるで「物」として扱われた「接待」は2カ月あまり続いた。狭い避難所の、親やきょうだいにも聞こえる場所で、彼女たちは性暴力に遭い続けた。彼女たちのおかげで生きながらえた黒川開拓団の451名が、その後日本に帰国している。

しかし、命からがら日本に引き揚げてきた女性たちを待ち受けていたのは、受ける道理のない誹謗中傷だった。

（佐野 華英）