¡Ø¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥° ±Ê±ó¤Î²»¿§¡Ù¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¿ûÌîÈþÊæ¡ª¡¡¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÍ½¹ð¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
¡¡¡Èº²¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤µ¤ó¤ÎºÇ¸å¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥° ±Ê±ó¤Î²»¿§¡Ù¤Î¸ø³«Æü¤¬¡¢10·î24Æü¤Ë·èÄê¡£ËÜÊÔ¤ÈÍ½¹ðÊÔ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ûÌîÈþÊæ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤¬À¸Á°¤ËÂ÷¤·¤¿Ì´¤È¤Ï¡©¡¡¡Ø¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥° ±Ê±ó¤Î²»¿§¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡2024Ç¯4·î21Æü¤Ë92ºÐ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤µ¤ó¡£¤½¤Î¾ð´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±éÁÕ¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤ò¤È¤é¤¨¡¢¡Èº²¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥° ±Ê±ó¤Î²»¿§¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤ÎÀ¸Á°¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡£ÆüËÜ¿Í¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÊì¤È¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¿Í¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÉã¤òÎ¾¿Æ¤È¤·¤Æ¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤µ¤ó¡£Éã¤È¤ÎÍÄ¾¯»þ¤ÎÊÌ¤ì¡¢Êì¤Î¸·¤·¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¡¢Ìµ¹ñÀÒ¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¡¢ÉÏ¤·¤¤Î±³ØÀ¸³è¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡¢Ä°ÎÏ¤ÎÁÓ¼º¤Ê¤É¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢60Âå¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¿Íµ¤¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌ¤¸ø³«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¡¦³¨Æüµ¤Ê¤É¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¿¿¼Â¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤Û¤«¡¢ËÜºî¤ÇÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë°ÛÊìËå¥¨¥ô¥¡¤Ë¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¡¢ÇÐÍ¥¤À¤Ã¤¿Äï¥¦¥ë¥Õ¤¬¿·¤¿¤Ê¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë»Ñ¤â¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ø¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤Î»þ´Ö¡Ù¡Ê2018¡Ë¡¢¡ØÎø¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¡¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¡Ù¡Ê2024¡Ë¤â¼ê³Ý¤±¤¿¾®¾¾è·°ìÎÉ¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿ûÌîÈþÊæ¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Í½¹ðÊÔ¡¢ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬²ò¶Ø¡£
¡¡¿ûÌî¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÊü±Ç¤µ¤ì¹â»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥¸»Ò¡¦¥Ø¥ß¥ó¥°¤Îµ°À×¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¥Õ¥¸¥³Ìò¤òÇ®±é¤·¡¢ËÜ¿Í¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜºî¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²÷Âú¤·¤¿¿ûÌî¤Ï¡Öº£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¡¢±Ê±ó¤Ëµ±¤¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²»¿§¤ò¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î´ÞÃß¤¢¤ë¡¢µ®½Å¤ÊËÜ²»¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¾®¾¾´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£²ó±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç½é¸ø³«¤¹¤ëÆüµ¤ò¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë¾ð´¶Ë¤«¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Î¿´¾ð¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤Ï¡Öº£¤ÎÀ¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢É¬¤º¼¡¤ÎÀ¤¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Í¥¤·¤¯Èþ¤·¤¤¡Ö·î¤Î¸÷¡×¤Î²»¿§¤¬Î®¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤È¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Û¥ë¥à¤Ë½»¤àµÁÊìËå¥¨¥ô¥¡¤¬Éã¿Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿¿¼Â¤Î°ìÉô¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ï¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤Î¿ÍÀ¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥é¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×¤Î²»¿§¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê±éÁÕ¥·¡¼¥ó¤¬Â³¤¯¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¸¥³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤Î¶Ë¾åÂÎ¸³¤ò´üÂÔ¤µ¤»¤ëÍ½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Î¼«Âð¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¡¢°¦¤¹¤ë¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤ÇÇ¤òÊú¤¤·¤á¤ë¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£²¼Éô¤Ë¤Ï¥Õ¥¸¥³¤µ¤óËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢Èà½÷¤ÎÈþ¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬Æ÷¤¤¤¿¤Ä¡£À¸Á°¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀÚ¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤¤¤Î¤è¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¡É¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤¬¡¢Èþ¤·¤¤²»¿§¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹±éÁÕ¥«¥Ã¥È¡¢µÁÍýËå¥¨¥ô¥¡¤È¼ý¤Þ¤Ã¤¿µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥ê¤Î¼«Âð¤Ç¸ì¤ë»Ñ¡¢°¦¤¹¤ëÇ¤ä¸¤¤È²á¤´¤¹»Ñ¤Ê¤É¡¢ÁÇ´é¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¸½ºß¡¢ËÜºî¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥à¥Ó¥Á¥±¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ô¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¡×¤¬ÉÕ¤¯¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA5¡Ë¡×¤ÎÇÛÉÛ¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥Õ¥¸¥³¡¦¥Ø¥ß¥ó¥° ±Ê±ó¤Î²»¿§¡Ù¤Ï¡¢10·î24Æü¤è¤ê¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥È¥é¥¹¥È¥·¥Í¥ÞÍ³ÚÄ®¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¡£
¢¨¿ûÌîÈþÊæ¡¢¾®¾¾è·°ìÎÉ´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¿ûÌîÈþÊæ¡Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë
¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¤Õ¤ì¤Æ¡¢Â¾¤Ë¤Ê¤¤ÁÓ¼º´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ç¡¢±Ê±ó¤Ëµ±¤¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤²»¿§¤ò¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹¤¯¤Ò¤È¤Ä¤Î»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î´ÞÃß¤¢¤ë¡¢µ®½Å¤ÊËÜ²»¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¥Ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤Î¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ç¤ÎÍÍ¤Ë¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¸«¤»¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦ÁÇ´é¤Ë¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®¾¾è·°ìÎÉ¡Ê´ÆÆÄ¡Ë
¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î»ö¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¿Í¡¹¤Î¿´¤ËÆÏ¤¯²»³Ú¤òÁÕ¤Ç¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¤ò»£¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç1Æü¥«¥á¥é¤ò¤Þ¤ï¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¥Ñ¥ê¤Î¼«Âð¤Ç¤Ï¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎø°¦ÏÃ¤ò¡¢¸Î¶¿¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿ÏÃ¤Ê¤É¡£Î¹Àè¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç½é¸ø³«¤¹¤ëÆüµ¤ò¡¢¿ûÌîÈþÊæ¤µ¤ó¤Ë¾ð´¶Ë¤«¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¤ÎÅö»þ¤Î¿´¾ð¤¬¤è¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö±éÁÕ¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¿´¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤è¡×¡¢ËèÆü¤òÀ¶¤é¤«¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¼å¤¿Í¤ä¾®¤µ¤ÊÌ¿¤Ë¤â¿´¤ò¤«¤¿¤à¤±¤¿¥Õ¥¸¥³¤µ¤ó¡£¼«Ê¬¤Î²»³Ú¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
