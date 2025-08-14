終戦前夜にB29が89機来襲した熊谷。帰り道の「爆弾投棄地」となった浜松。理不尽極まりない「日本空襲」の数々。

日本列島が「爆撃の嵐」にさらされた太平洋戦争。北海道から沖縄まで列島全域におよんだ米軍機の空襲は、いわば国民的「共通体験」となった。しかし、その実態と全体像はいまだ不明なことが多い。戦後80年、昭和100年のこの夏、各地の取材と米軍所蔵の膨大な写真から、日本空襲の全貌に迫る1冊が刊行された。

空襲警報、発令されず

講談社学術文庫の新刊『日本列島 空襲の記録』（平塚柾緒編）は、平塚氏が主宰する太平洋戦争研究会のメンバーによる日本各地への取材と、250点あまりの写真で構成されている。写真の多くは、アメリカ国防総省から入手した膨大な記録写真から厳選されたものだ。

本書であらためて語られる日本空襲の実態は、まさにすさまじい。

〈米軍の本土無差別爆撃は、東京の約130回を筆頭に当時の都道府県すべてに及び、8月15日の終戦の日まで続けられた。被害も膨大で、その死傷者数は25万名から100万名まで諸説あり、いまだに確定はされていない。〉（『日本列島 空襲の記録』p.4）

たとえば敗戦直後に来日したアメリカの調査団は死傷者を25万2769名としており、終戦直後に発足した第一復員省は昭和32年（1957）に23万8549九名と発表している。

この数字は、年月が経って調査が進むに従い大きくなる。東京新聞の平成6年（1994）の報道では55万8863名、平成23年には日本経済新聞が死者33万、負傷者43万名と報じた。

さらに本書では、各地の被害状況もこと細かに語られる。

たとえば、埼玉県熊谷市は「終戦」の前日に激しい空襲を受けている。

昭和20年8月14日午後11時30分、グアム島とテニアン島から飛来した89機のB29が襲ってきたのだ。この夜、警戒警報は発令されておらず、急な爆撃に市民は逃げ惑った。その市民の上に約8000発の焼夷弾が投下され、さらに4000ポンド爆弾6発も投下された。

〈この空襲では2.5平方キロメートルあたり9万7000トンと非常に高い爆撃密度で、地方都市では八王子に次いで国内2番目に高い数値となっている。軍事目標ではない熊谷に対して、過剰な攻撃が加えられたのである。〉（同書p.227-228）

爆撃は、日をまたいだ15日午前1時過ぎまで続き、死者250名以上、罹災者1万5000名以上を出した。そして夜が明け、その日の正午には玉音放送が流れ、戦争は終わったのだった。

しかし、この8月15日に空襲を受けた町もある。神奈川県の小田原市がそのひとつだ。

神奈川県下では、大都市の横浜と川崎をはじめ、鎌倉や藤沢、平塚、横須賀も空襲を受けていたが、小田原はこの時まで焼かれずに済んでいた。しかし、立地的偶然から、戦禍に見舞われることとなった。

8月14日深夜から15日未明にかけて、群馬県伊勢崎市や埼玉県熊谷市へのB29による空爆が行われた。このとき、両市の爆撃を終えたB29は、マリアナ諸島に帰還する途上、余っていた爆弾を小田原市に投下して帰っていったのである。すでに日付は変わって、8月15日午前0時から3時のことだった。

〈小田原は爆撃目標ではなかったが、突然、爆撃を受けたのであった。この行き掛けの駄賃のような爆撃で、小田原市は海岸線近くの商店街や花街が火に包まれ、死傷者約200名、罹災者1500名以上を出したというが、犠牲者の詳細な数字は判明していない。空襲による火災が鎮火して間もなく、終戦を迎えたからである。〉（『日本列島 空襲の記録』p.231）

8ヵ月で30回の空襲を受けた町

実は、小田原市のような理由での爆撃は、各地で起こっていた。静岡県浜松市もそうした理不尽な攻撃を受けた町だった。

昭和19年11月27日、東京を爆撃したB29が帰投途中に爆弾を投棄したことを皮切りに、浜松市は頻繁に空襲を受けるようになった。この後、米軍の記録によると、浜松市が受けた空襲は大小規模で30回。さらに艦砲射撃も浴びている。

昭和20年4月30日には、69機のB29が襲い、死者約1000名。続く5月19日の空襲では死者約450名。そして6月18日未明の「浜松大空襲」では約1800名が死亡し、浜松市街地の約70パーセントが焼け野原になった。

〈浜松には軍需工場や陸軍浜松飛行場があったが、浜松が幾度となく狙われた最も大きな理由は、B29の東京と名古屋の爆撃ルート上に存在するということであった。B29の搭乗員には、目標に投弾できなかった場合に浜松に爆弾を投下して帰投するように指令が出ていたのである。〉（同書p.236）

こんな理由で、浜松には横浜や川崎を上回る量の爆弾が投下され、多くの市民が命を落としたのである。

「3・10東京大空襲」に匹敵する空爆で、死傷者がひとケタ少なかった理由とは。そして、皇居も炎上した。