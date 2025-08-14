〈「お母さん、助けてお母さん」銃を背負ったソ連兵を一晩で何人も相手に…終戦直後の満州で“性接待”に差し出された女性たちの「消えないトラウマ」〉から続く

1945年、終戦直後の旧満州。岐阜県黒川村（現白川町南東部）よりの入植者からなる黒川開拓団の女性たちが「ソ連兵への性接待」という名目で性暴力を受けた。彼女たちの声を記録した映画『黒川の女たち』が全国でロングラン上映中だ。足かけ6年にわたり取材を続けた松原文枝監督がインタビューに応じ、当事者の女性たちの心の叫びを伝えてくれた。（全2本の2本目／1本目を読む）

【写真】実名、顔出しで満州での性被害について語る決意をした安江善子さん。長年にわたって中傷や抑圧に苦しんできた

黒川開拓団員の命を守るため、ソ連兵に差し出された女性たち。しかし彼女たちは日本に帰国後、感謝されるどころか、口さがない人々による誹謗中傷に遭う。

黒川村で待っていた親族や隣人たちから謗られ、さらに、あろうことか命を救った団員たちからも卑しめられ、「恥」であるかのように扱われた。ある当事者の女性の手記には「満州にいる時より帰国してからの方が悲しかった」と記されていた。

佐藤ハルエさんは、差別によって故郷を追われた。松原監督は語る。

「1995年に地元紙の記者が佐藤ハルエさんを取材しているんです。岐阜県郡上市にある『ひるがの開拓地』の開拓者たちに話を聞くという趣旨でした。戦後、雑木だらけだったひるがのを一から開拓して農業や酪農を始めた開拓者たち。そこに嫁いできた女性のほとんどが郡上市内の出身だった。しかしハルエさんだけが、ひるがのから鉄路で100キロほど離れた黒川村から嫁いできている。

『どうして？』と記者から問われ、『地元で差別を受けてここに嫁いできた』と。なぜなら満洲で『性接待』を強いられたからだと、ハルエさんは打ち明けた。そして、この『性接待』の事実を記事にしてもらえないかと記者にかけあったそうです。でも新聞社の内部事情から、実現しなかったんです」



佐藤ハルエさんと遺族会会長・藤井宏之さん ©テレビ朝日

「満州から帰ってきて汚れたような娘は誰ももらってくれん」と言われ…

佐藤ハルエさんは帰国してひるがのに嫁いだ頃のことを、このようにふり返る。

「引き揚げ後、弟に『満州から帰ってきて汚れたような娘は誰ももらってくれん』と言われて、ここ（ひるがの）へ来たんです。ヒエとかアワとかで命を支えた。何もかも節約しながら生きたんです」

荒地を切り拓き、貧しいなか働いて働いて、牛を育て、豪雪の中でも徒歩で牛乳を出荷した。なんとか人並みの生活ができるようになったのは、ひるがのに来てかなりの年月が経ってからだった。ハルエさんは続ける。

「満州で『死ぬか生きるか』を通ったんです。どんなことがあろうともここは日本だから、苦しいとは思いません。幸せだと思いました。主人も満州からの引き揚げですので、何もかもわかって、理解してくれました」

松原監督は、ハルエさんの生き様に心を動かされた。

「ハルエさんの奥底にある強さや逞しさは、いったいどこで培われたんだろう。それを探して、映画のなかに刻みたいと思いました」

満州で「接待役」を強いられ亡くなった黒川開拓団の女性たちを慰霊する地蔵菩薩「乙女の碑」が建立されたのが1982年。その傍らに、性暴力の事実を明らかにする碑文が建ったのが2018年。実に36年ーー否、終戦から数えれば「空白の73年」が存在する。いったいなぜなのか。松原監督は語る。

「記事が掲載された雑誌が発売されると、遺族会が全部回収して、焼いた」

「実は、『乙女の碑』が建った翌年の1983年に、すでに女性たちは声を上げているんです。月刊誌『宝石』（光文社）が黒川開拓団の女性たちに取材をして、性暴力の件を記事にした。

そこではまだ『K開拓団』とかAさんBさんという仮名表記で、実名は伏せられていましたが、佐藤ハルエさんだけが『実名で書いてほしい』と申し出たといいます。結局、事実を公表したくない他の女性たちにも影響があるということで、叶わなかったのですが。

記事が掲載された雑誌が発売されると、遺族会が全部回収して、焼いた。こうした隠蔽によって、性暴力のことは長らく世間には広まらなかったのです」

安江善子さんも、佐藤ハルエさんとともにかなり初期から声を上げてきた当事者のひとりだ。彼女はかつて、遺族会が作った文集に満州での体験手記を寄稿したが、肝心な部分が本人の許可なくすべて削除されたという。このように性暴力の記録はことごとく消され、元団員には箝口令が敷かれた。にもかかわらず、噂話と女性たちへの誹謗中傷だけが陰で飛び交い続けた。

しかし2013年7月、事は動く。長野県阿智村に同年開館した満蒙開拓平和記念館で行なわれた「語り部の会」に、元開拓団員の講演者として、佐藤ハルエさんと安江善子さんが招かれた。主催者側としては渡満から満州での生活のみを語ってもらう予定だったが、ハルエさんと善子さんがここで「性接待」について淡々と語り出したのだ。

公の場で当事者の女性が実名で性暴力について語るのは、これが初めてのことだった。松原監督は「ハルエさんも善子さんも、『いつかどこかで』と考えていたのだと思います」と話し、こう続ける。

「彼女たちはずっと声を上げたかったんですよね。でも上げたくても上げられなかったり、伝わらなかったり。満蒙開拓平和記念館という、満蒙開拓の歴史に真摯に向き合う場所ができたことで、彼女たちが話すことができるようになった。のちに取材をした記念館の館長はそのときのことをふり返って『当事者の方が公の場でここまで事実をつまびらかにするとは思ってもみなかった』と驚いていました」

佐藤ハルエさんと安江善子さんによる「事実の告白」によって、事態は「乙女の碑」碑文製作に向けて動き出した。

松原監督が取材を通じて聞いた、忘れられないひと言があるという。

「佐藤ハルエさんが言った『伝えていくことが生きとるもんの務めじゃないですか』という言葉。これは彼女の生き様を凝縮したひと言だと思います。ハルエさんたちにとって、黒川開拓団という共同体とその幹部たちはいわば『強者』ですよね。ハルエさんはそうした上からの抑圧をものともせず、おもねることなく、自分の言葉で語ることを選んだ。これこそが最も、彼女が世に問うたことだと思います」

「難儀して難儀して、日本に帰ってきてからまた難儀して」

佐藤ハルエさんは2024年1月、99歳で老衰のため亡くなった。松原監督はその瞬間もカメラを回し続けていた。家族以外に、ハルエさんを見送った人物が2人いる。

ひとりは黒川開拓団幹部の次男で、当事者の女性たちへの謝罪と「乙女の碑」碑文建立のために奔走した藤井宏之さん。そしてもうひとりは、終戦当時まだ小学生で、満州で「接待役」を強いられた女性たちのために風呂を焚く係だった安江菊美さんだ。菊美さんは帰国後も絶えずハルエさんや善子さんらをサポートし続けた。

菊美さんがハルエさんの顔を優しく撫でながら最後にかけた言葉もまた、ハルエさんの人生を痛切に物語っていた。

「ハルエさん、満州から一緒に難儀して帰ってきたに。あれからあんたすごいわ。本当に働いたね。働いて働いて、水が飲みとうて水溜りに口突っ込んで飲んだらボウフラがわいとって、それでも生きてこれたよ。難儀して難儀して、日本に帰ってきてからまた難儀して」

安江菊美さんについて松原監督は、

「菊美さんは地元の小中学校で『黒川開拓団』の語り部をされている方。当時者の女性たちとずっとやり取りをして交流しながら、彼女たちを大事にケアされてきました。こうしたシスターフッドも、ハルエさんたちの心の大きな支えになっていたと思います」

と語り、ハルエさんの死についてこう続ける。

「ハルエさんが亡くなったことが、この映画を作る動機の『とどめ』でした。彼女が残したものを何としても形にしなくては。責務を負わされた気持ちになりました」

映画『黒川の女たち』を通じて、ぜひ知ってほしいこと、覚えておいてほしいことが3つあると、松原監督は言う。

「まずひとつには、佐藤ハルエさん、安江善子さんら当事者の女性たちが『自分たちの声で伝えること』を続けてきたということ。自分たちに起きたことを包み隠さず、いろんな圧力に屈せず、抑圧を突き破り、勇気と覚悟を持って話し続けた女性たちがいたのだということを知っていただければ嬉しいです。

それから、事実を認めることの重みと、歴史に向き合うことの大切さ。歴史に向き合うことは、人に向き合うこと。当時の黒川開拓団の幹部たちは、団員の命を守るために女性たちの尊厳を深く傷つけ、彼女たちの人生を奪いました。でも藤井宏之さんのように次の世代がそれを背負い、『誰が、何が、このようなことを起こしたのか』を認めて謝罪することもできる。決して簡単ではないけれど、それは可能なんだということ」

「開拓団を守るために女性を貢ぎ物として差し出す判断をした人がいる」

3つ目は前編で述べた、途中まで名前と顔を伏せていた安江玲子さんの変化を目の当たりにして監督が受け取ったメッセージだという。

「安江玲子さんは、近しい人たちに理解されたことにより、人生の終盤でやっと笑顔が戻りました。でも、そこに行き着くまでにはとてつもなく長い歳月を費やした。どんなに時間がかかっても人間は尊厳を取り戻すことができる、しかし同時に、戦争と性暴力によって一度破壊された人間性は80年かけないと回復することができないということも、知っていただきたいのです。

戦争は、ただの事象としてあるわけではなくて、顔があるものです。その時々に『責任ある判断』が存在するわけです。満州事変を起こすという判断をした人がいる。日本各地の貧村から人柱として満洲に人員を送る判断をした人がいる。開拓団を守るために女性を貢ぎ物として差し出す判断をした人がいる。こうした『誰かの判断』によって人間の尊厳を奪うことの罪深さを、当事者である彼女たちの姿を通して考えていただけたら、と願っています」

「黒川には二度と戻りたくない」と、長らく面会を拒否していた安江玲子さんが初めて遺族会会長・藤井宏之さんの来訪を受け入れた日に彼女が言った、「戦争、負けてよかったね」という言葉が鉛の塊のように、ずしりと響く。この言葉の真意を、松原監督は読み解く。

「彼女たちは敗戦が原因で生じた性暴力の犠牲者で、仮に日本が戦争に勝っていたらこんなことにはならなかったのかもしれない。それなのに玲子さんは、『負けてよかった』と言った。この映画に登場する当事者の女性たちはどなたも、ものすごく客観的に物事を見ているんですよ。

自分たちに起きたことはもちろん悔しいし辛いし、悲しいことだけれども、それよりももっと引いたところで、『泥沼の長期戦を止められたはずなのに止められなかった人間の愚かさ』に言及しているのだと思います。彼女だからこその言葉の重みであり、説得力ですよね」

「乙女の碑」碑文の冒頭には、性暴力を受けた女性が書いた詩が掲げられている。

「乙女の命と引き替えに 団の自決を止める為

若き娘の人柱 捧げて守る開拓団

次に生まれるその時は 平和の国に産まれたい

愛を育て慈しみ 花咲く青春綴りたい」

（佐野 華英）