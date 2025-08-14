メーガン妃、夫ヘンリー王子について告白 それで結婚したの？ と突っ込まれる
メーガン妃のおもてなし番組『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン2の予告編がついに公開された。この中で、夫ヘンリー王子について告白するシーンがあり、共演者から突っ込まれてしまった。
【写真】『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン2予告編
現地時間8月12日、Netflixが『ウィズ・ラブ、メーガン』シーズン2の予告編を公開した。1分40秒超の映像では、前シーズン同様、メーガン妃が友人やシェフを招いて、おもてなしを披露する様子が紹介されるが、ホセ・アンドレスをゲストに迎えたシーンでは、妃が「ロブスターを嫌いな人を知ってる？ 私の夫よ」と告白。ホセから、「それなのに結婚したの？」と返され、2人で笑う様子が映っている。
なおPeopleによると、英王室では甲殻類を食べないと言う噂があるそう。元王室シェフのダレン・マクグラディはThe Telegraphに対し、「リスクがありすぎる」と考えられてると明かしたそうだ。
Netflixは、この度メーガン妃とヘンリー王子と契約を更新し、複数年のファーストルック契約を結んだことを公表。すでに撮影を終えていた『ウィズ・ラブ、メーガン』のシーズン2が、8月26日に配信スタートとなることが明かされた。新シーズンには、ホセ・アンドレスのほか、クリッシー・テイゲン、タン・フランス、デイビッド・チャン、サミン・ノスラット、クリスティーナ・トシ、クレア・スミス、ジェイ・シェッティ、ラディ・デヴルキアらが出演。メーガン妃の親友でメイクアップアーティストのダニエル・マーティンもカムバックを果たすようだ。
引用：「Netflix」YouTube
